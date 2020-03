Fjord Line, DFDS og Stena Line innstiller fergeruter

Fjord Line innstiller alle seilinger mellom Bergen, Stavanger og Langesund til Hirtshals, men opprettholder redusert drift til Strømstad. I stedet vil fergeselskapet etablere en spesialrute som kun går mellom Kristiansand og Hirtshals.

Også DFDS velger å innstille sin ferge fra Oslo til København fram til 1. april, skriver selskapet i en pressemelding fredag. Siste avgang fra København blir lørdag, mens siste ferge seiler fra Oslo søndag.

Umiddelbar virkning

Stena Line, som har ferjeforbindelse mellom Oslo og Frederikshavn, stenger denne ruten fra lørdag klokken 12 og inntil videre, opplyser selskapet. Det svenske selskapet har også en ferjer med persontrafikk mellom Sverige og Danmark og Sverige og Polen og også disse rutene stenges fra lørdag og inntil videre. Noe godstrafikk vil inntil videre gå mellom Sverige og Danmark.

For Fjord Lines del vil linjene fra Bergen og Langesund til Hirtshals innstilles fra søndag, mens fra Stavanger til Hirtshals innstilles etter morgenavgangen mandag. Ruten mellom Stavanger – Bergen – Stavanger får ingen avganger fra og med mandag.

Morgenavgangen fra Sandefjord til Strømstad med retur seiles som normalt inntil videre, mens ettermiddagsavgangene innstilles fra mandag. Ruteendringen gjelder i første omgang i 30 dager framover.

Også cruise innstilles

President Donald Trump kunngjorde fredag at fire store cruiserederi innstiller avganger fra amerikanske havner de neste 30 dagene.

– På min forespørsel har Carnival, Royal Caribbean, Norwegian og MSC gått med på å innstille utgående cruise i 30 dager. Det er en stor og viktig industri – den vil fortsette å være det! tvitret Trump.

Rederiene har allerede kunngjort at de vil utsette cruise. Torsdag sa det amerikanske selskapet Carnival at det innstiller alle reiser med sine cruiseskip i to måneder.