Fjernet 12.000 kubikkmeter fjell: Ny tunnel med norsk design har rundkjøring under havet

En ny tunnel som forbinder hovedstaden på Færøyene, Torshavn, med to byer på naboøya Eysturoy, skal åpne før jul, selv om den ikke skal være klar før neste år. Det skriver det engelskspråklige lokale mediet Local.fo.

17. desember vil det fylkestingseide selskapet P / F Eystur- og Sandoyartunlar, som er ansvarlig for bygging og drift av den 11,2 km lange tunnelen, teste tunnelen og beredskapen, og hvis testen går bra, kan Færøyene få lov å ta tunnelen i bruk før tiden.

I så fall vil de ha tilgang til det som visstnok er verdens eneste rundkjøring under vann.

7,5 km fra hovedøya Streymoy, der Torshavn ligger, møtes tre tunneler i en rundkjøring. Tar du første avkjøring, kjører du 2,2 km til Rokini i byen Saltnes, og tar du andre avkjørsel, kommer du opp til overflaten ved byen Strendur, som ligger på nordsiden av den 14 km lange Skålefjord, som skjærer inn i Eysturoy på dette punktet.

Rundkjøringen er gravd ut som en smultringform med en stor søyle i midten. Utgravingen krevde mye omhu og var en av de største utfordringene i prosjektet. Foto: NCC

Krevde uvanlig mye injeksjon

Tunnelene er designet av det norske konsulentselskapet Norconsult.

I 2016 vant entreprenøren NCC kontrakten om å bygge tunnelen mellom Stremoy og Eysturoy, samt en opsjon for en annen tunnel fra Stremoy og sørover mot øya Sandoy.

Siden 2017 har NCC sprengt og gravd seg frem med to hydrauliske borerigger fra Atlas Copco. Tunnelen når 187 meter under havnivå, og selv om NCC tidligere har bygget to andre tunneler på Færøyene, inneholdt geologien fortsatt noen overraskelser.

– Tunnelen krevde uvanlig mye injeksjon, sammenlignet med hva som er brukt på andre færøyske tunneler - vi har brukt 7500 tonn injeksjonssement for å være nøyaktig. Fagpersonene løste det ganske bra, forklarte prosjektleder Alf Helge Tollefsen fra NCC Infrastructure i en pressemelding da entreprenøren hadde sprengt det siste bergstykket i juni 2019.

Rundkjøringen var krevende

Byggingen av selve rundkjøringen, der de skulle la en bergsøyle stå i midten, var heller ikke helt lett.

– Det som gjør denne tunnelen spesiell er rundkjøringen. Mengden stein som må fjernes er cirka 12.000 m3, som er en utfordring å håndtere. Spennvidden i rundkjøringen er også en stor utfordring, sa Øyvind Moen, byggeleder i NCC, i en pressemelding da byggingen startet i 2017.

Steinen i rundkjøringen viste seg å være av god kvalitet, men entreprenøren valgte likevel å gå forsiktig frem. Til industrimediet Tunneltalk har Alf Helge Tollefsen forklart at entreprenøren systematisk vanntettet berget ved injeksjon og bare gravde ut mindre seksjoner av gangen og deretter boret sikkerhetsbolter og sprøytet betong på før de gikk videre til neste seksjon.

Eysturoytunnelen Byggeperiode: 2016-2021 Total lengde på hovedtunnelen: 11,2 kilometer Bredde: 10,5m Gradient: 5 prosent Laveste punkt: -187 meter Finansiering: Bompenger Kunde: P / F Eystur og Sandoyar tunneler (EST) / Lagtinget Kontraktsverdi: 1,17 milliarder kroner.

Raskere transport til Klaksvik

Når den nye tunnelen åpnes, vil reiseavstanden fra Torshavn til byene nord og sør for Skålefjorden reduseres fra 55 til 17 kilometer, så der du i dag må kjøre i 64 minutter, kan du i fremtiden nøye deg med 16. Det er imidlertid like viktig at reisetiden mellom hovedstaden og Færøyas nest største by, Klaksvik, er nesten halvert fra 68 til 36 minutter når du ruller gjennom tunnelen i stedet for å kjøre over den eksisterende broen, som er lenger nord.

Ifølge Local.fo vil prisen for passasjen være 75 danske kroner hver vei, hvis du har tegnet et årsabonnement som koster 200 danske kroner per kjøretøy. Uten abonnement kommer prisen opp på 175 kroner. For motorsykler og varebiler/lastebiler vil prisen være henholdsvis 60 og 150 kroner med abonnement og 100 kroner mer uten abonnement.

Eysturoy-tunnelen vil betale tunnel til Sandoy

Tunneloperatøren P / F Eystur og Sandoyar tunneler forventer rundt 5500 passeringer om dagen i gjennomsnitt. Det skal både gi nok penger til å betale NCC de om lag 1,1 milliardene som de ble lovet ved undertegningen av fastpriskontrakten i 2016, og frostsikring.

Inntektene må også bidra til å betale for det andre tunnelprosjektet som operatøren har valgt å starte.

Da NCC hadde gravd ut tunnelene mellom Streymoy og Eysturoy, ble maskiner og mannskap umiddelbart sendt sørover for å bore en nesten like lang tunnel mellom Streymoy og Sandoy. Tunnelen blir 10,9 km lang og har et tverrsnitt på 9,5 meter mot 10,5 meter på tunnelen til Eysturoy.

Prisen for denne tunnelen er 922 millioner danske kroner, men trafikken forventes å være mer begrenset – kun 310 passasjerer i løpet av en gjennomsnittlig dag. I september hadde NCC gravd og sprengt omtrent halvparten av Sandoy-tunnelen, og forventningen er nå at den kan åpne i 2023.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.