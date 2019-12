El-SUVen fra Fisker får solceller på taket og bruker resirkulerte fiskegarn

«Goliaths, meet David.»

Det er slagordet som følger Henrik Fiskers første elbil når den elektriske SUV-en Ocean får sin verdenspremiere på teknologimessen CES i Las Vegas 7. januar. Nå er også de første bildene av bilen vist frem på Fiskers Instagram- og Facebook-profiler.

480 kilometer

Fisker hevder at bilen blir det mest bærekraftige kjøretøyet i verden. Henrik Fisker har kalt Ocean for en «revolusjonerende luksus-SUV», men foreløpig har selskapet ikke offentliggjort detaljer som er oppsiktsvekkende. Batteripakken er på rundt 80 kWt, noe som skal gi inntil 300 miles (ca. 480 km) rekkevidde under ideelle forhold. Siden Fisker er basert i California, regner vi med at rekkevidden handler om EPA-standarden, som er strengere enn WLTP. Bilen skal få firehjulstrekk, og er spådd å bli en konkurrent til Teslas kommende Model Y.

Søppel fra havet

Det som er helt sikkert, er at Fisker har gått inn i øko- og resirkuleringsbransjen med åpne armer. Ocean skal få et såkalt vegansk interiør, som altså ikke bruker animalske produkter som skinnseter. Teppene i bilen skal blant annet inneholde gamle fiskegarn og annet plastsøppel som er plukket fra havet. I tillegg skal bilen bruke både resirkulerte T-skjorter, plastflasker og bildekk.

Det er ingen grunn til å kjøre den inn i garasjen: Bilens solcelletaket skal produsere nok strøm til å kjøre ca. 1600 kilometer i året (vi tipper at dette gjelder California mer enn Bergen). I tillegg til solcellepanel i hele takets lengde, skal Ocean ha noe Fisker kaller «California mode», som skal gi passasjerene muligheten til å oppleve sol, frisk luft og en åpen følelse uten å være i en kabriolet». Hva dette betyr, er ennå ikke avslørt.

Svært anerkjent

56 år gamle Henrik Fisker kommer fra den danske småbyen Allerød, og er ingen hvemsomhelst innen bildesign. Som liten gutt så han en Maserati Bora på den sjællandske motorveien, og denne inspirasjonen har ført til en designkarriere som blant annet teller BMW Z8 og Aston Martin DB9. Etter å ha startet for seg selv fikk han i gang en viss produksjon av hybriden Fisker Karma, men uten å lykkes.

Kun leasing?

Hva så med prisen? Flere medier, blant annet nettstedet du sitter og kikker på nå, har tidligere meldt at el-SUV-en skal koste under 40.000 dollar. Men nå er det godt mulig at Fisker & co. har snudd. Da sjefen selv gjorde et intervju med Yahoo for en drøy måned siden, sa han at «hvis jeg skulle selge denne bilen, så ville det kun vært en fullt utstyrt bil, og med en pris på 75.000-79.000 dollar. Foreløpig ser det ut til at bilen kun skal tilbys gjennom en leasingordning, der man betaler et innskudd på 3000 dollar og deretter 379 dollar i måneden.

Rett til kunde

Bilen som vises på teknologimessen i Las Vegas skal være «fully engineered» og ha en produksjonsklar plattform, ifølge en pressemelding fra Fisker. Ocean skal leveres rett til kunde, uten noe forhandlernettverk. Likevel skal ikke produksjonen startet før i slutten av 2021, med leveranser i begynnelsen av 2022. Om ikke bilen kommer på over to år, så har Fisker Inc. i hvert laget en app der man kan reservere bilen.