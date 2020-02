Fisker røpet ny elbil på Twitter

Har Henrik Fisker tabbet seg ut, og røpet nyheten om selskapets nye, elektriske pickup før han skulle? Eller er det hele et PR-stunt?

Det er ikke godt å si, men den kjente danske bildesigneren publiserte nylig et bilde av en hittil usett bilmodell på Twitter, sammen med teksten «Electric pick up!”. Bilen på bildet har navnet «Alaska» skrevet med store bokstaver på bakluken. Femten minutter senere var innlegget fjernet. I løpet av den tiden hadde en av bildesignerens følgere svart «Looks very nice Henrik», hvorpå Fisker repliserte «Sorry mistake: will delete».

En talsmann for Fisker Automotive sier til Car and Driver at tweeten ble publisert ved et uhell.

Fisker Automotive skal snart vise sin elektriske SUV for første gang i Europa. Dette skjer på bilutstillingen i Genève, som arrangeres første uken i mars. Ocean, som bilen heter, er hjertebarnet til den danske bildesigneren Henrik Fisker, og skal være verdens mest bærekraftige bil. I tillegg til at den ikke har utslipp, snakker vi blant annet om tepper og interiørmaterialer som er laget av gamle T-skjorter og gjenbrukt plastavfall fisket opp fra havet, og solcellepaneler på biltaket som skal gi 1600 kilometer ekstra rekkevidde i året. I California, i hvert fall.

Fisker Ocean er en åpenbar konkurrent til Tesla Y, og har en startpris på 37.500 dollar i USA, altså rundt 350.000 kroner. Bilen skal ha en rekkevidde på «inntil» 480 kilometer.