Fiskeflåten har kuttet klimagassutslippene med to tredeler – fordi SSB endret regnemodellen

Utslippene fra fiskeflåten var i 2016 på over en million tonn CO 2 -ekvivalenter, ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) tidligere beregninger. Med en ny beregningsmodellen er utslippene fra flåten redusert til 343.000 CO 2 -ekvivalenter – altså om lag en tredel av det opprinnelige nivået.