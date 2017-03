Fire trinn som kan gjøre bedriften din mer empatisk

Hvert år bruker teknologisektoren millioner av kroner på programmer, kåringer og nettverk som skal fremme mangfold.

Den anerkjente aktivisten Belinda Parmar (se faktaboks) mener dette er bortkastet.

– Mangfoldsprogrammer er lite effektive. Selskapene blir villedet, sier Parmar til Teknisk Ukeblad.

– Når man snakker om kjønn, holder menn kjeft

Hun snakker av erfaring. I 2010 startet hun virksomheten Little Miss Geek, som jobbet for å få flere kvinner inn i teknologibransjen. Snart skjønte Parmar imidlertid at innsatsen ikke ga resultatene hun ønsket seg.

– Det funket ikke. Vi fikk ikke folk med oss, sier hun.