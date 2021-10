Finner teknologien fra dyre elbiler veien til billigere biler?

Det er ingen tvil om at du får de mest teknologisk avanserte bilene om du legger de største beløpene på bordet. Biler som Tesla Model S, Mercedes EQS og Porsche Taycan koster fort godt over en million kroner, men er teknologisk sett minst ett nivå over bilene som har en mer tilgjengelig pris.

Det betyr ikke nødvendigvis at slike biler bare er laget for å være leketøy for bemidlede mennesker. De kan fungere som et springbrett for teknologi som finner veien nedover i modellutvalget.

For eksempel har teknologi som har debutert i Mercedes S-klasse, som airbag, servostyring, fartsholder og ABS-bremser funnet veien nedover i Mercedes' modellutvalg, og er standardutstyr på selv billige biler i dag.

I denne episoden av Elbil – Teknisk sett har vi snakket med Porsche Norge-sjef Morten Scheel om teknologien som debuterte i Porsche Taycan, og hvordan den vil dryppe nedover i modellutvalget. Ikke bare hos Porsche, men i Volkswagen-gruppen generelt.

