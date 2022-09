Årlig vokser det til ny skog med et volum på rundt 25 millioner kubikkmeter her i landet. Det er rundt halvparten av det vi avvirker. Så det mangler ikke på tilfanget av råvarer som fornyer seg selv.

Svært mye av det vi avvirker, blir til skurlast – og mye går til produksjon av papir og papp. Etterspørselen etter papir er fallende fordi vi like godt leser aviser og tidsskrifter digitalt. Med papp er det motsatt. Vi må pakke inn de enorme varemengdene vi kjøper på nett samtidig som vi skal fase ut isopor som beskyttelse til fordel for papp formet av tremasse.

Norske Skog produserer rundt 700.000 tonn papir og papp årlig ved sine to norske fabrikker i Halden og på Skogn og sine tre utenlandske. Svært mye av råvarene som blir til papp, kommer ikke direkte fra skogen. De kommer fra resirkulert papir og papp.

Verdien av tremassen kan bli mye høyere, mener Hugo Harstad, som er vår gjest i ukas podkast. Harstad er er direktør for forretningsutvikling i Norske Skog. Mulighetene ligger i å utvikle nye kjemikalier og produkter. De har laget plast med nye og bedre egenskaper – armert med 30 prosent trefiber, altså en biokompositt. De har også laget helt nedbrytbar nanocellulose med bedre tiksotrope egenskaper som gjør at malingen ikke renner. Og siden den er spiselig, kan den blandes i ketsjup og få den til å holde seg på pølsa. For mange med store røde flekker på skjorta må det høres ut som en oppfinnelse på linje med hjulet.

