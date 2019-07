Finner mye mer olje og gass i år: 6,7 milliarder fat er oppdaget 

Pilene peker oppover for den globale petroleumsbransjen på flere vis. Ifølge analyseselskapet Rystad Energy gjelder dette tydeligvis også når det gjelder leting etter konvensjonell olje og gass.

På verdensbasis har første halvår i 2019 gitt totalt 6,7 milliarder fat oljeekvivalenter i nye funn, noe som representerer 1,123 millioner fat per måned.

– Dette er 35 prosents vekst sammenlignet med fjorårets 827 millioner fat første halvdel i 2018, ifølge en melding fra analyseselskapet.

Tallene er hentet fra Rystad Energys ganske så omfattende database.

Gassens år

Det er gass det er funnet mest av, ifølge selskapet.

­– 2019 har vært et år med gassfunn, som representerer 63 prosent. Dette er et fenomen vi ikke har sett siden 2016, heter det i meldingen.

Første halvdelen av 2019 var det Russland som var «The leader of the Pack», som Rystad Energy formulerer det. Gazprom gjorde to store gassfunn i Karahavet – Dinkov og Nyarmeyskoye.

­– Sammen inneholder disse to funnene rundt 1,5 milliarder fat oljeekvivalenter. Dinkov, som er det største funnet, inneholder alene 1,1 milliarder fat oljeekvivalenter, ifølge meldingen.

Guyana, Kypros, Sør-Afrika og Malaysia

Guyana kommer på andre plass hva gjelder funn i år, der det er gjort to betydelige oljefunn og ett betydelig gass-kondensat-funn.

De inneholder totalt 800 millioner fat produserbare oljeekvivalenter.

Ellers er det gjort funn både ved Kypros, Sør-Afrika og Malaysia. Det var Thailands nasjonale energiselskap, PTTEP, som i påviste et digert gassfunn i malaysisk farvann, et funn som kan være på mellom 2 og 2,5 billioner (engelsk trillion, red.anm) kubikkfot (Tcf) gass.

– Dette funnet er sannsynligvis det største funnet som er gjort av PTTEP noen gang, ifølge Rystad.

Norske funn når altså ikke opp på listen i år – naturlig nok, siden leteresultatene har vært så som så. Men, som Teknisk Ukeblad nylig skrev, gjorde Equinor et svært lønnsomt funn nå i sommer, like ved Oseberg. Selv om funnet ikke er stort – 22 millioner fat – er det nært infrastruktur og enkelt og billig å produsere.