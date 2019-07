Fant 22 millioner fat olje ved Oseberg – Skal produseres fra «den enkleste plattformen i Norge»

Equinor melder i dag, torsdag, om et funn gjort like ved Oseberg. Funnet er på 22 millioner fat. Ifølge Equinor har funnet god lønnsomhet.

Brønnen er en del av det såkalte Oseberg Vestflanken fase 2-prosjektet, og funnet ble gjort med bruk av Askepott, den nye, høyteknologiske og skreddersydde oppjekkbare riggen som ble bestilt av daværende Statoil.

Konseptet med Cat J-riggene var spesielt, rett og slett fordi partnerskapet i egne lisenser eide riggene selv, i stedet for at riggene ble leid inn av riggselskaper slik praksisen har pleid å være.

Vurderer vanninjeksjon

Askepott-riggen eies av Oseberg-lisensen. Denne løsningen har vært en del av Equinors riggstrategi for å få rigger som er mer tilpasset operasjonene de skal gjøre. Tidligere har man ofte vært nødt til å ta det som har vært tilgjengelig, ofte tiltenkt helt andre havdyp og med helt andre tekniske spesifikasjoner som egentlig trengs.

Nå har altså riggen, ifølge Equinor, funnet en oljekolonne på 112 meter i et segment som ikke tidligere er testet.

– Reservoaregenskapene er svært gode med høy oljemetning. Utvinnbare ressurser er anslått til 22 millioner fat olje. Partnerskapet vil vurdere vanninjeksjon, som kan øke utvinnbare volumer ytterligere, ifølge meldingen fra Equinor.

Selskapet understreker at dette feltnære funnet er svært verdifullt for partnerskapet. Det vil kreve relativt lave investeringer å få funnet i produksjon.

Fjernstyrt, ubemannet plattform

Ifølge Equinor vil oljen fra det nye funnet bli produsert fra en nesten splitter ny ubemannet og fjernstyrt plattform i nærheten.

Den ubemannede og fjernstyrte brønnhodeplattformen Oseberg H ble satt i produksjon for under ett år siden, og blir av Equinor selv kalt «den enkleste plattformen på norsk sokkel».

– Normalt ubemannet plattform er som en hytte på Geilo. Du er der ikke så ofte, men du har alt du trenger – og litt til. Ubemannet brønnhodeplattform blir som et sel på Finse: Du er der sjelden og tar med det du trenger, har Equinor selv uttalt om riggen.

Plattformen er så enkel at det ikke finnes boligkvarter, helikopterdekk, livbåter – eller en gang toalett om bord. Når brønner bores vil alle disse fasilitetene være på boreriggen, når plattformen er i drift får den ett eller to vedlikeholdsbesøk i året. Da knytter et spesialfartøy seg opp til plattformen med gangbro og alle fasiliteter er på skipe, ifølge Equinors nettsider.

Riggen som boret brønnen er Oseberg-lisensens nye, høyteknologiske Cat J-rigg Askepott, som fikk sine første oppdrag på Vestflanken, skriver Equinor i meldingen.

– Oseberg har spilt en viktig rolle i det norske petroleumseventyret, og vil være viktig for oss i lang tid fremover. Det er derfor gledelig å se at nylige investeringer i området blir til god butikk både for partnere og for samfunnet, sier Gunnar Nakken, områdedirektør for Drift Vest i Equinor i meldingen.