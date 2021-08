Finner gull med gravitasjon

På kjøkkenbordet hjemme på Nøtterøy sitter Truls Abrahamsen med en boks i stål med to kamre og en ventil som han har fått bygget hos Alustrax, et mekanisk verksted i Kristiansand.

– Konseptet er såre enkelt. Gravitasjonskraften gjør jobben uten kjemikalier, og det går fort, sier Abrahamsen om den nye oppfinnelsen, som har fått navnet Oreloop.

Nøttlendingen har gravd etter gull i Afrika i mer enn ti år. Den praktiske erfaringen hans er nå gull verdt, praktisk talt, for de svenske brødrene Jonas og Joakim Lundin, som eier patentet.

– Jeg har bidratt med praktiske noen detaljer i konstruksjonen som for eksempel gjør det vanskeligere å stjele av lasset. Og jeg bidrar med produksjonen innledningsvis, og senere salg og service i Afrika, sier Abrahamsen.

Scania-tekniker

Illustrasjonen viser hvordan leire og vann går inn i en trakt, og så sørger gravitasjonskraften for at eventuelt gull blir liggende igjen i bunnen. Uten noe bruk av kjemikalier. Illustrasjon: Kjersti Magnussen

Den ene av de svenske brødrene jobbet på Scania med støp av deler. Det er sand i støpeformene. Gjenbruk av sanden er vanskelig fordi det er vanskelig å vaske ut metallet i etterkant. Den problemstillingen var begynnelsen på tankerekken som ledet frem til Oreloop.

– I Oreloop bruker vi gravitasjonskraften gjennom hele separasjonsprosessen på finurlig vis. Derfor behøver ikke systemet å benytte seg av annen energi enn gravitasjonen, sier Joakim Lundin, som er den ene broren. Den andre heter Jonas.

Det er prosessen de har patentert.

– Med gravitasjonen skapes en kontrollert turbulens i en felle der metallpartikler separeres og sorteres. Partiklene samles opp i bunnen av fellen der de kan hentes ut når som helst, også under drift, sier Lundin.

Leire og vann

Cyanid og kvikksølv brukes i utvinningen av gull og skader mennesker og miljø. Oreloop tilsettes kun vann og leire for å kunne utnytte gravitasjonskraften. Etter prosessen kan samme vann og leire brukes gang på gang. Leiren kan også brukes til å gjenopprette et område som har vært brukt til å utvinne gull.

Truls Abrahamsen er mest imponert over farten på prosessen.

– Denne prototypen prosesserer over 1000 liter på under 10 minutter i den minste boksen (se bildet). Det er helt vilt hvor mye dette utstyret av beskjedent format kan håndtere på så kort tid. Jobb som før ville tatt en dag er unnagjort på halvannen time. Leira løfter ut sanden, mens gullet ligger igjen i skuffen i bunnen. En liter gull veier 19,3 kilo, mens egenvekten på sand/stein er cirka 1,9 kilo. Gravitasjonen sørger for resten, sier Abrahamsen.

Han viser oss et bilde fra mikroskop med gull i formatet til et hårstrå.

Mikroskopbilde av gullpartikler. En liter gull veier 19,3 kilo, mens egenvekten på sand/stein er cirka 1,9 kilo.

– Finkornet gull som før gikk tapt, ligger igjen i bunnen. Prosessen er mer effektiv med hensyn til utvinningsgraden. Gullgraving er kostbart. Ofte vil kostnadene overstige inntektene. Rimeligere utstyr som utvinner mer vil ha gjennomslagskraft, sier Abrahamsen.

Bildet viser hvordan gulljakten foregår på tradisjonelt vis i Kamerun Foto: Truls Abrahamsen

Aktuelt for andre metaller

Utstyret kan oppskaleres ved behov. Abrahamsen ser for seg at mindre så vel som større aktører vil være interessert i Afrika.

–Det er mange problemer i tilknytning til den eksisterende teknologien for utvinning av gull. Spesielt i små gruver med mindre aktører som bruker dårlig utstyr med stort behov for å tilsette kjemiske stoffer. Det skjer med høye kostnader både for menneskene som jobber og naturen rundt. Dessuten spiser det dårlige utstyret alt for mye av gevinsten og mister mye gull, sier Jonas Lundin.

Samarbeidsprosjektet mellom brødrene og Truls Abrahamsen i OR Mining startet opp sommeren 2020. Det består blant annet i et testanlegg i Kamerun som starter opp i løpet av 2021.

Målet for fremtiden er å finne flere bruksområder for Oreloop. Behovet for industrimetaller øker. Svenskene ser at utstyret egner seg for utvinning av andre metaller og mineraler enn gull.

– Det er et veldig spennende arbeid vi har foran oss. Vi må komme i gang i flere land og finne samarbeidspartnere og interessenter. Vi ser et globalt markedspotensial for miljøsmart gruveteknikk som ligger i tiden, sier Joakim Lundin.

Denne artikkelen ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 5/2021.