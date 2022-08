Finansbransjen vil bidra til bærekraft

Mange som ønsker seg en elsykkel for å slippe å kjøre så mye bil trenger en eller annen form for finansiering. Ofte ender det opp med avbetaling noe som øker utgiftene betydelig. Slike sykler kan koste fra 20.000 kroner til langt over 100.000 kroner, så da blir et uforholdsmessig høyt rentebeløp en betydelig ekstrakostnad.

Bank Norwegian, som i sin tid sprang ut fra flyselskapet har nå 1,7 millioner kroner i Norden, lanserer nettopp rimelige lån til de som vil ta bærekraftige velg. De har sett seg ut elsykler som et startpunkt, men også elbiler. Tilbudet som kom før ferien er ikke tungt markedsført, men Banken har allerede lånt ut en del millioner. Nå jobber de med låneprodukter for solceller, varmepumper og mye mer. De vil utnytte den enkle appen de har utviklet for å gjøre det enkelt å ta bærekraftige valg uten å bli påført store rentekostnader.

Melita Ringvold som er leder for bærekraft og kommunikasjon i Bank Norwegian tror fremtiden er enkle finansielle produkter, med svært høy IT-sikkerhet, som dytter folk i riktig retning. Hun ser masse muligheter til å utvide satsingen til både kundenes og bankes glede, men kanskje aller mest til glede for naturen og klimaet.

