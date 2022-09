FHI ber kommunene forberede seg på kraftig influensasesong

I fjor var vaksinedekningen rekordhøy, unntatt for én gruppe: Barna. Under ett av ti barn i risikogruppene ble vaksinert, ifølge et rundskrivfra FHI som er sendt ut til kommunene.

– Tilbudet må styrkes, både lokalt og nasjonalt, slår FHI fast i rundskrivet.

Den kommende vinteren kan bli svært uforutsigbar når det gjelder influensa, sier FHI-lege Trine Hessevik Paulsen til ABC Nyheter. Usikkerheten gjelder både størrelsen på epidemien og starttidspunktet.

– Vi bør være forberedt på at det kan bli et kraftigere influensautbrudd denne vintersesongen, og at det kan komme både tidligere eller senere enn normalt, sier hun.

– Det er fremdeles uvanlig mange barn som aldri har møtt influensavirus før, påpeker FHI-legen.

Influensasesongen starter normalt i november og når toppen rundt juletider.

– I forrige sesong kom influensautbruddet så sent som i mars, et så sent influensautbrudd er aldri tidligere registrert i Norge, sier Hessevik Paulsen.