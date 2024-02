Fem aktører har kvalifisert seg for å delta i auksjonen om havvind i Sørlige Nordsjø II. Det er klart fredag morgen.

Energiminister Terje Aasland (Ap) understreker at de nå har bestemt seg for at de gjennomfører auksjonen, som åpner mandag 18. mars.

– I dag kan vi gi tilbakemelding til flere sterke aktører om at de er kvalifiserte til å delta i auksjonen om havvind i Sørlige Nordsjø II. Jeg ser fram til en god auksjon mellom disse selskapene, sier energiminister Terje Aasland, i meldingen fra departementet.

For å bli kvalifisert har aktørene dokumentert at de oppfyller minimumskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger, og at de har oppfylt krav om gjennomføringsevne.

De fem som får delta, er:

Aker Offshore Wind, BP og Statkraft

Equinor og RWE

Norseman Wind (Energie Baden-Württemberg AG)

Shell, Lyse og Eviny

Ventyr (Parkwind og Ingka)

Forventer at de deltar

Selv om fem selskaper nå er prekvalifisert, og får lov til å delta i auksjonen, er det ikke sikkert de likevel vil legge inn bud. Flere av aktørene har tidligere uttalt at de er usikre.

Årsaken er høye kostnader og store flaskehalser blant leverandørene, spesielt for turbinprodusentene.

En rekke selskaper valgte også å trekke seg fra prosessen før prekvalifiseringen og sendte aldri inn søknad.

Departementet har også uttalt at dersom færre enn seks søkere kan prekvalifiseres, vil de vurdere om auksjonen skal gjennomføres. De har nå valgt å gå videre med kun fem selskaper.

Aasland sier på en pressekonferanse fredag morgen, at han har forventninger om at selskapene som nå er prekvalifisert gjør det de kan for å faktisk delta i auksjonen.

Han understreker også at med fem prekvalifiserte selskaper, så er det ikke aktuelt å utsette auksjonen.

– Hvis én deltar i auksjonen, så vil den vinne og få prosjektet.

Energiministere sier videre at han håper det blir en god konkurranse i auksjonen.

– Men om det blir én som går inn og tar budet, så blir dette likevel gjennomført på en trygg og god måte. Dette er seriøse, gode aktører som er prekvalifisert.

Ingen plan B

– Vi vet at det tidene er krevende, og at kostnadene er høye på utbygging av havvind. Vi ser hvordan ting har skjedd rundt om i verden. Jeg er glad for at vi har den interessen vi har hatt i søknadene og kvalifiseringen for havvindutbygging, sier Aasland videre.

Statråden understreker at det er selskapene selv som må gjøre beregninger på om havvindprosjektet kan bli lønnsomt, men påpeker at den vedtatte støtten på opptil 23 milliarder kroner er en anselig sum med penger. Den blir det ikke aktuelt å endre på.

– Vi vil starte opp havvindsatsingen, og mener dette er riktig måte å gjøre det på. Å diskutere rammebetingelser og utsettelser på det skaper bare usikkerhet, inn i en tid hvor vi trenger nå forutsigbarhet og trygghet for å gjennomføre det. Så det står seg veldig sagt, og som sagt; jeg tror noen vil delta i auksjonen, sier han.

Han vil likevel ikke forskuttere hva som eventuelt vil skje om ingen skulle by.

– Vi må ta en vurdering da. Jeg tror noen vil delta i auksjonen og vil bygge ut havvind på Sørlige Nordsjø.

Det finnes altså ingen plan B.

– Vi mener vi har lagt en ramme på bordet, som gjør at det går an å bygge ut prosjektet, selv med den usikkerheten som er i dag, sier Aasland.

Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland koste seg med svele da havvind-lisensene ble utlyst. Nå er det klart at fem selskaper kan delta i auksjonen i mars. Foto: Eirik Helland Urke

To nådde ikke opp

Det var i alt syv selskaper som søkte om å få bli prekvalifisert. Dermed er det to som ikke har nådd opp: Hydroelectric Corporation og den kinesiske aktøren Mingyang Smart Energy. De får dermed ikke delta i auksjonen i mars.

– De to som ikke er prekvalifisert, de mener jeg også opplagt at ikke er kvalifisert. Men jeg går ikke mer inn i detaljene på det, sier energiministeren.

På spørsmål om hva som har gjort at den kinesiske aktøren ikke er kvalifisert, svarer han at de mangler kvalifikasjoner. Han svarer ikke på spørsmål om hva slags kriterier de ikke var kvalifisert til, ei heller om det var en politisk beslutning.

Auksjonen i mars blir nå den neste milepælen for prosjektet.

– Dette er et viktig skritt videre. Det er en krevende tid for havvindutbygginga, det ser vi globalt. At det kom inn syv søkere, hvorav fem sterke selskaper nå er kvalifisert, er også et uttrykk for at norsk sokkel er interessant for havvind, sier Aasland.

Laveste bud vinner

Auksjonen vil bli gjennomført som en engelsk auksjon med åpen budgivining. I auksjonen vil de kvalifiserte aktørene konkurrere om statsstøtte ved å legge inn stadig lavere bud, fram til det gjenstår en budgiver.

Aktøren med det laveste budet i øre per kilowattime vinner auksjonen.

Av konkurransehensyn vil budgivningen i auksjonen være lukket for publikum. I etterkant av auksjonen vil departementet publisere navnet på den som har vunnet og størrelsen på det vinnende budet, som da blir kontraktsprisen.

Det vinnende budet bestemmer kontraktsprisen som ligger til grunn for den tosidige differansekontrakten.

En slik kontrakt innebærer at staten betaler differansen dersom markedsprisen for elektrisitet er lavere enn støttemottakers tilbudspris, samt at staten mottar differansen dersom markedsprisen er høyere enn tilbudsprisen.

Sørlige Nordsjø II blir det første ordinære havvindparken på norsk sokkel. Det andre havvindområdet som er utlyst, Utsira Nord, er foreløpig utsatt på ubestemt tid på grunn av usikkerhet rundt statsstøtteregelverket.