Feilinformerte: Automatiske bremser virker bare på stasjonene

Det innrømmer han til Århus Stiftstidende.

Etter ulykken hevdet direktør Michael Borre i Aarhus Letbane at dersom signalfeil var årsak til ulykken, ville signalfeilen blitt registrert av systemet, som så automatisk ville bremset toget fra 75 kilometer i timen til full stans på kort tid.

Han sa også at ingenting tyder på at det var noe galt med lyssystemet før ulykken. Flere beboere sier det stadig er problemer med varselskiltene.

Borre sier nå at han tok feil. Systemene virker kun inne på stasjoner, og ikke på frie strekninger og planoverganger.

Tar saken til Folketinget

Danmarks transportminister Benny Engelbrecht (S) «konstaterer at Aarhus Letbane har kommet med teknisk informasjon som har vist seg å ikke stemme».

– Derfor appellerer jeg til alle om at vi lar havarikommisjonen bli ferdig. Når de er ferdig, vil jeg kalle inn alle Folketingets partier til en diskusjon om hvordan vi kan sørge for at det ikke er farlige overganger i Danmark, sier transportministeren til danske TV 2.

Ulykken skjedde på overgangen på Albøgevej i Trustrup. Denne overgangen er uten bommer, men blinkende lys og ringende klokker skal advare bilister når toget nærmer seg.

Ulykken skjedde mens Banedanmark var i ferd med å installere bommer for å sikre planovergangen bedre og øke hastigheten. Bommene var kjøpt inn og lå klare. Og bomstativene for å heve og senke bommene var installert, men systemet var enda ikke satt i drift.

Havarikommisjonen etterforsker

Politiet i Østjylland vil overfor NTB ikke kommentere etterforskningsskritt eller si noe om årsaken til ulykken, og henviser til den danske havarikommisjonen.

– Vi fokuserer nå på toget og overgangen, og gjør undersøkelser av disse. Vi ser etter eventuelle feil som kan ha hatt betydning for ulykken, sier Bo Haaning, sjef for jernbaneenheten i den danske havarikommisjonen, til NTB.

Han legger til at det så langt ikke er funnet noen uregelmessigheter ved overgangen. Det pågår arbeid på strekningen for å øke hastigheten fra 75 kilometer i timen, til 100 kilometer i timen. I forbindelse med den økte hastigheten er det planlagt at det skal settes opp en bom ved overgangen.

– Derfor er vi selvfølgelig ekstra oppmerksomme på om dette arbeidet kan ha utløst noen form for feil, sier han.

Dansk lettbane kan sammenlignes med bybanen i Bergen, og er en sporvei som i stor grad kjører atskilt fra annen trafikk.