Banedanmark: Ingen har fortalt oss at signalsystemet ikke har virket

Den tragiske ulykken ved en planovergang på den såkalte lettbanen på Djursland skjedde mens Banedanmark var i ferd med å installere bommer for å sikre planovergangen bedre og øke hastigheten.

Bommene var kjøpt inn og lå klare. Og bomstativene for å heve og senke bommene var installert, men systemet var enda ikke satt i drift da en norsk far og sønnen hans ble drept lørdag formiddag da de skulle krysse skinnene ved Albøgevej i Trustrup på Djursland.

Ulykken skjedde mens Banedanmark ventet på tillatelse til å ferdiggjøre et system med halvbommer ved overgangen, som ligger 13 kilometer fra Grenå. Det er ventet at en tillatelse ligger klar om en uke til 14 dager, forteller lettbane-direktøren Michael Borre.

– Vi er i ferd med å få oppgradert sikkerheten ved samtlige overganger, slik at vi kan øke hastigheten fra 75 km/t til 100 km/t og kjøre to tog i stedet for ett i timen. Det var den jobben som var i gang ved nettopp denne overgangen, sier han.

Overgangen var sikret etter alle regler

Ifølge Michael Borre var overgangen likevel sikret etter alle lovens regler med skilter, varselsklokker og rødt varsellys. Og det er fremdeles for tidlig å si om ulykken kunne ha vært forhindret av det kommende systemet med halvbommer som «blokkerer» for bilister på høyre side av veien.

– Vi må vente på at Havarikommissionen gjør ferdig jobben sin. Anlegget ved Trustrup er jo helt standard. Vi har 160 av denne typen systemer i Danmark, så hvem sier at et bomanlegg overhodet ville ha forhindret ulykken? spør Michael Borre.

Usikrede overganger er et utbredt problem

Banedanmark forventer å være ferdig med sikring av hele strekningen mellom Aarhus og Grenå med bomanlegg innen 1. oktober. Andre steder i landet jobber Banedanmark også med å øke sikkerheten ved overganger – blant annet med bommer.

Den jobben ble sterkt aktualisert av en dødsulykke i 2018 i Sig, hvor en eldre kvinne og en taxisjåfør ble truffet av et tog.

Likevel har oppgraderingen blitt utsatt og forsinket i årevis, og ved utgangen av året vil det fremdeles være 12 steder med usikrede overganger i Danmark.

Ingen tegn på feil ved overgangen

Ulykken på Letbanen er ikke banens første, men den første med dødelig utgang. I 22 tilfeller har lettbanen vært involvert i ulykker, men det har bare dreid seg om uhell i Aarhus og altså ikke ved overgangene.

Lettbanen har også blitt rammet av flere barnesykdommer, blant annet problemer med signalanlegg, feil med it-systemer og lite samarbeidsvillige bommer flere steder på ruten. Men ifølge Michael Borre har det ikke tidligere vært problemer med signalanleggene ved overgangene.

– Vi har naturligvis undersøkt dette, og spesielt fordi naboer har uttalt til medier at systemet ikke har virket. Men det har vi altså ingen indikasjoner på. Vi har heller ikke fått meldinger om dette fra bekymrede innbyggere. Vi undersøker det selvfølgelig nærmere, sier Michael Borre.

Lettbanen er innrettet slik at problemer med signalsystemet vil føre til øyeblikkelig oppbremsing av toget, og siden noen slik oppbremsing ikke har skjedd, tyder det ifølge Michael Borre på at systemet ved Trustrup fungerte etter hensikten.

Nå skal den danske Havarikommissionen granske detaljene rundt hendelsen. Kommisjonen gjennomgår blant annet lyd- og videomateriale fra toget, samt vitneforklaringer fra de to overlevende i bilen som er innlagt på Skejby Sygehus.

Lettbanen kom i drift igjen søndag formiddag etter en testkjøring lørdag og rådgivning fra Havarikommissionen.

Denne artikkelen ble først publisert av Ing.dk.