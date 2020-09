Feil under testing av Nordlink: Importerte 1400 MW fra Tyskland ved et uhell

Balansen ble raskt gjenopprettet, ifølge Statnett.

I en pressemelding forteller de at det ved en feil under testing ble importert 1400 MW gjennom NordLink-kabelen fra Tyskland til Norge torsdag 10. september.

Kabelen er nylig ferdigstilt, og det pågår nå testing. Det sendes for tiden cirka 100 MW gjennom kabelen, men ved en feil oppsto det momentant flyt med full kapasitet på 1400 MW klokken 09:11 i går morges.

Dette varte i noe under et minutt, og ga et utslag på frekvensen som medførte nær 0,5 Hz endring i Norden, ifølge pressemeldingen.

Dominoeffekt til Sverige, Finland og Melkøya

Hendelsen medførte at effekten på to mellomlandsforbindelser i Norden, Swepol mellom Sverige og Polen og Konti-Scan mellom Sverige og Danmark, automatisk ble justert.

Det ble også startet produksjon ved en gassturbin i Sverige. Equinors anlegg på Melkøya gikk over på øydrift og et finsk kraftverk stoppet produksjonen i en kort periode.

– Dette er slike feil vi ikke ønsker å oppleve, og vi beklager at dette ga utslag i det nordiske synkronområdet. Heldigvis har vi gode tiltak for å håndtere slike frekvensendringer og feilen medførte ingen trussel mot alminnelig forsyning. Rutinene fungerte godt, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Mulig programvarefeil

Det foregår nå undersøkelser for å finne ut hvordan feilen oppsto. Foreløpige vurderinger tilsier at hendelsen skyldes en programvarefeil i kabelens lokale kontrollanlegg, og det er ingen mistanke om at selve kabelanlegget er skadet.

Testing av kabelen skal fortsette frem til desember, før Nordlink settes i full prøvedrift. Ordinær drift starter neste år.

NordLink-prosjektet eies 50 prosent av Statnett, mens den andre halvdelen eies av de tyske partnerne TenneT og KfW. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1.400 MW og går mellom Tonstad i Sirdal i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland.

– Hendelsen viser samtidig hvor viktig og nødvendig det er å gjennomføre grundige tester av en slik forbindelse før den settes i ordinær drift og blir en del av kraftsystemet, sier Løvstad.

Statnett skal i tiden fremover ferdigstille to store kabler til henholdsvis Tyskland og England, og Statnett påpeker at det er viktig å se hvordan de virker på systemet før de fases inn for fullt.