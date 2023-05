Nord-Koreas oppskyting av en overvåkingssatellitt mislyktes, og det endte opp med at den havnet i havet utenfor den delte halvøya, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Feil i motoren og drivstoffsystemet førte til at satellittoppskytingen onsdag mislyktes, skriver byrået.

Dagen før kunngjorde myndighetene at de skulle skyte opp en militærsatellitt, som de skal bruke til å overvåke USAs militære bevegelser. Det skulle skje en gang mellom 31. mai og 11. juni, opplyste de.

Sør-Korea vil prøve å gjenopprette romfartøyet. De hevder å ha funnet deler av vraket.

– Satellitt betyr rakett

Japanske myndigheter har sagt at de tror satellitt er kodeord for rakett. De fryktet at nordkoreanerne ville skyte opp en langtrekkende ballistisk rakett.

– Det er mulig at Nord-Korea vil fortsette med de provoserende handlingene, sier regjeringens talsperson, Hirokazu Matsuno, onsdag.

Både Japan og Sør-Korea var i ferd med å evakuere beboere i deler av landet. Kort tid etter meldingen om oppskytingen kom det en ny melding om at den nordkoreanske raketten hadde falt.

Flyalarmen gikk i Seoul

– Varsel om evakuering av Seoul var en feil, het det i en uttalelse fra Sør-Koreas innenriksdepartement.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters gikk flyalarmen i den sørkoreanske hovedstaden. Nyhetsbyrået Yonhap melder at myndighetene har kalt inn til møte med det nasjonale sikkerhetsrådet.

Fordømmer Nord-Koreas oppskyting

USA og FN fordømmer handlingene til Nord-Korea.

– Denne påståtte oppskytingen av et romfartøy inneholder teknologi som er direkte relatert til Nord-Koreas interkontinentale ballistiske raketter, sier Adam Hodge, talsperson for sikkerhetskomiteen i Det hvite hus.

Videre sier han at USA kommer til å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å sikte USA, Sør-Korea og Japan.

Også FN-sjef António Guterres fordømmer oppskytingen og sier at bruk av teknologi tilknyttet ballistiske raketter er imot vedtektene bestemt av FNs sikkerhetsråd.