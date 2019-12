Dødsbranner Pacific Gas and Electric (PG&E)

Feil og dårlig vedlikeholdt utstyr laget dødsbranner: Strømleverandør må betale milliardsummer i erstatning

Energiselskapet Pacific Gas and Electric (PG&E) har inngått et milliardforlik etter at deres utstyr forårsaket flere dødelige branner i California.