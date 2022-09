Frankrike skal tredoble antall sykkelreiser i landet fram til 2024 og trapper nå opp innsatsen for å komme i mål.

Franske innbyggere som kjøper en elsykkel eller elektrisk lastesykkel, kan fra august og fram til slutten av året motta opptil 4000 euro, eller 39.000 kroner, i støtte fra staten. De største summene deles ut til dem som kvitter seg med et «gammelt eller forurensende» kjøretøy.

For å få 3000 euro i støtte må man, i tillegg til å kvitte seg med fossil-bilen, enten ha en funksjonshemming eller ha en skattbar inntekt på inntil 61.500 norske kroner. Bor man i tillegg i et område der det er prioritert å få bukt med helseskadelige utslipp fra veitrafikk, og i tillegg bor i et lavinntektsområde, kan man legge til opptil 1000 euro.

«Alle» kan få opptil 15.000 kroner i støtte

Det går samt næringsdrivende, kan motta støtte på opptil 1000 og 1500 euro til elsykkel og elektrisk lastesykkel, avhengig av om man kvitter seg med et fossilkjøretøy eller ei.

Støtten skal dekke maksimalt 40 prosent av kjøpesummen, og det omfatter i noen tilfeller også støtte til tilhenger og vanlig, manuell sykkel.

Enova støtter ikke elsykler

I Norge har det vært opp til kommuner som Oslo, Stavanger, Bergen og Narvik å igangsette støtteordninger for elsykler. Som regel har ordningene vært av svært begrenset omfang, slik at de har tilfalt relativt få brukere.

Da Enova tidligere i år lanserte støtteordning til elmopeder og elmotorsykler, mottok de kritikk fra blant annet Syklistenes landsforening og Miljøpartiet de grønne, som heller ønsket støtteordninger for elsykler.

Enova parerte med at deres mandat går ut på å støtte senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon av løsninger som trengs for å realisere lavutslippssamfunnet.

– Elsykkel-markedet fungerer. Syklene er tilgjengelige overalt, de er høyst etterspurt, og det finnes mange modeller til en pris som forbrukere er villig å betale. Enova skal støtte teknologiutvikling og markedsintroduksjon av teknologier som trenger å få en fotfeste i markedet, ikke teknologier som allerede selges i stort monn, svarte Anna Theodora Barnwell, Enovas markedssjef for tjenesteyting og sluttbruk, til TU.