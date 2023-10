Randklev jernbanebru kollapset 14. august etter ekstremværet Hans. Men også veibrua som ligger rett ved siden av fikk store skader og er stengt. TU skrev nylig at Bane Nor mener bruene ikke kan repareres samtidig, ettersom elva må fylles ut fra hver sin kant under arbeidene. Det betyr at veibrua må vente. Den kan tidligst stå ferdig i 2025, ifølge fylkeskommunen.