Fant savnet ubåt på 800 meters dyp

Ubåten ARA San Juan, som forsvant 15. november i fjor med et mannskap på 44 om bord, er funnet. Argentinas marine bekrefter at ubåten sank etter å ha implodert.

Marinen mistet kontakt med ubåten for nesten nøyaktig et år siden, drøye 450 kilometer utenfor Argentinas sørlige kyst. Etter et år med omfattende søk var letemannskapene i ferd med å gi opp, men bestemte seg for å gjøre et siste forsøk i et område de tidligere ikke hadde kunnet lete i grunnet dårlig vær.

– Og takk gud, da ble fartøyet funnet, sa Rodolfo Ramallo, som er talsperson for den argentinske marinen.

ARA San Juan ble funnet på 800 meters dyp utenfor halvøya Valdes. Kort tid etter bekreftet marinen hva som var årsaken til at ubåten forsvant.

– Ubåten ser mer eller mindre intakt ut. Men det er helt åpenbart at den imploderte, sa Gabriel Attis, sjef for marinebasen Mar del Plata.

Ingen overlevende

Det er for lengst slått fast at ingen av de 44 i mannskapet om bord overlevde, selv om argentinske myndigheter så langt ikke har sagt om noen av de omkomne er funnet.

Nyheten om ubåtfunnet var tung for de etterlatte, som håpte på et mirakel helt til det siste.

– Jeg hadde fortsatt et lite håp om at de kunne være i live, sier Luis Niz, far til en av de savnede i ubåtmannskapet.

– Vi er her sammen med andre slektninger av de savnede. Redningsmannskapene skal vise oss bilder. De sier at våre unge er inne i ubåten, sier Yolanda Mendiola, mor til 28 år gamle Leandro Cisneros i ubåtmannskapet.

– Alle her er helt knust.

Norsk skip deltok

Ubåten ble funnet av en fjernstyrt undervannsfarkost tilhørende det amerikanske selskapet Ocean Infinity.

Som TU tidligere har skrevet, bruker selskapet det norske skipet Seabed Constructor som de har leid av bergensrederiet Swire Seabed. De har en flåte av undervannsrobotene Hugin fra Kongsberg Maritime i Horten som de bruker til å søke gjennom havbunnen.

ARA San Juan meldte i november i fjor om tekniske problemer, og kom aldri tilbake til marinebasen den dro fra. Til sammen 15 nasjoner har underveis vært med i letingen etter ubåten.

Det norske offshoreskipet «Skandi Patagonia» har også deltatt i letearbeidet.

Seabed Constructor var også leid inn av Ocean infinity for å lete etter Malaysia Airlines MH370 i 2014, passasjerflyet som forsvant over havet på vei til Beijing med 239 personer om bord. Flyet ble aldri funnet.

Sinne og sorg

Sinne og sorg har preget de mange pårørende i Argentina siden ubåten forsvant i fjor. Noen mener at myndighetene lenge hemmeligholdt opplysninger og at det tok for lang tid å få startet opp leting etter ubåten.

Først flere dager etter at ubåten ble meldt savnet erkjente den argentinske marinen at den gamle tyskbygde ubåten hadde meldt om batteriproblemer i sin siste melding før de mistet kontakten med omverdenen. Sjefen for den argentinske marinen, Marcelo Srur, fikk sparken i kjølvannet av tragedien.

Eksperter har tidligere uttalt at de tror ubåten imploderte og ble trykket sammen på dypt vann utenfor kysten av Argentina. En uvanlig lyd som ble registrert i området der ubåten antas å ha forsvunnet, tre timer etter at den sist ga lyd fra seg, ble først antatt å ha vært en eksplosjon. Office of Naval Intelligence tror det i stedet kan ha vært lyden av ubåten som imploderte.