Fant olje like ved Wisting-feltet

Equinor har gjort et oljefunn i Barentshavet, like nordøst for Wisting-feltet, i brønnen Sputnik, melder Oljedirektoratet.

Funnet er på mellom 19 og 63 millioner fat utvinnbar olje. Det vil bli vurdert sammen med andre funn og prospekter i nærheten.

Wisting-feltet inneholder fra før 438 millioner fat olje, og partnerne på feltet jobber mot en utbygging.

Problemer med en utblåsningsventil

Men boringen av brønnen gikk likevel ikke helt som planlagt.Under boringen av Sputnik var det enkelte problemer med utstyret på riggen, som gjorde at operasjonene måtte stoppe.

Ifølge pressetalsmann i Equinor, Morten Eek, dreide dette seg om noen mangler på BOP-utstyret – altså utblåsningsventilen.

– Reparasjonen tok 17 dager. Det var slitasje på utstyret som gjorde at man valgte å ta den reparasjonen, ifølge Eek.

Det er allerede et par uker siden brønnen var ferdig boret. Og med opprinnelig anslått boretid på 41 dager, har boringen av Sputnik vært mye mer effektiv enn tiltenkt, hvis man ser bort ifra reparasjonene av utstyret. I stedet for 41 dager, tok boringen kun 29 dager.

– Vi har sett dette tidligere også, at brønner i Barentshavet er raskere ferdig enn antatt, sier Eek.

Brønnen ble boret med riggen West Hercules. Neste brønn for Equinor i Barentshavet er Mist-prospektet.

Flere nylige funn i samme område

Sputnik-funnet er boret i samme område som de to nylige letebrønnene til Equinor, Gemini Nord og Intrepid Eagle.

I 2017 førte Equinors Gemini Nord-brønn til et lite, ikke drivverdig oljefunn i reservoar-kanalsystemet i lisensen. I 2018 var et større kanalkompleks målet for Intrepid Eagle-brønnen i nabo-lisensen. Brønnen påviste en gasskolonne på 200 meter, men ingen olje. Sputnik-brønnen, som er andre brønn i lisensen som også Gemini Nord ligger i, har påvist olje i et stort kanalsystem.

– Vi er oppmuntret av dette resultatet, som bekrefter at det finnes olje nord for Wisting-funnet. Geologien i Barentshavet er kompleks, og det gjenstår fremdeles arbeid for å fastslå om funnet er drivverdig. Men dette funnet viser at det kaster av seg å være tålmodig og bruke læring fra tidligere brønnresultater, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør på norsk og britisk sokkel, i en pressemelding.

– Det vil bli utført detaljert væskeanalyse sammen med geologisk og geofysisk kartlegging for å avklare Sputnik-funnets kommersielle potensial. Dersom det bekreftes at strukturen inneholder volumer som kan utvinnes på lønnsom måte, vil partnerne vurdere ulike utbyggingsløsninger, sier Ashton.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er samlet inn omfattende mengder data og tatt prøver.

West Hercules er nå i gang med å bore letebrønnen Lanterna for Equinor i Norskehavet.