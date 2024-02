Dette er noe lavere enn analytikerne hadde ventet, skriver Bloomberg ifølge Dagens Næringsliv.

Etter skatt hadde det Kjell Inge Røkke-dominerte selskapet et resultat på 164 millioner dollar, opp fra 112 millioner dollar i fjerde kvartal 2022. Etter dagens kurs tilsvarer det vel 1,7 milliarder kroner.

Det kommer fram i kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2023, som ble lagt fram torsdag morgen.

– Vi hadde en sterk avslutning på året og leverte på våre mål, til tross for noen operasjonelle utfordringer i andre halvår, sier Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP.

Fire mrd. i utbytte

Aker BP rapporterer en omsetning på 3,55 milliarder dollar i kvartalet, også det svakere enn samme periode året før, da omsetningen endte på 3,83 milliarder dollar.

Olje- og gassproduksjonen nådde 444.000 fat per dag i fjerde kvartal og 457.000 fat for hele 2023. Produksjonskostnadene utgjorde 6,2 dollar per fat.

Selskapet deler ut vel fire milliarder kroner i utbytte til aksjonærene, 60 cent per aksje i det siste kvartalet i 2023.

Kompressor-feil

De operasjonelle problemene Hersvik viser til, er knyttet til Alvheim-området, som i fjerde kvartal i fjor hadde en uplanlagt stans.

Feilen skjedde i nye kompressorer, som skulle oppgradere kapasiteten på gasskraftbehandling. De skal ha feilet ganske raskt etter installering, og selskapet gransker fortsatt hva som har gått galt.

Foreløpig ser det ut til å være en designfeil fra leverandøren, opplyser Hersvik, men sier både de og leverandøren klør seg i hodet for hvordan dette kunne skje.

– Vi har aldri vært borti noe slikt før. Det er designet etter industristandard, det er kjørt i tester før vi installerte det og er kvalitetskontrollert etter alle kunstens regler. Så hva som har skjedd her må vi komme tilbake til. Men det er selvfølgelig en ganske stor gransking av dette, både hos oss og leverandøren, sier Hersvik i et pressemøte.

Alvheim benytter seg inntil videre av det gamle systemet.

Alle utbygginger i rute

Aker BP har også en rekke prosjekter under utbygging på norsk sokkel, etter å ha levert inn planer for mer enn 200 milliarder kroner på én dag før jul i forfjor, som et resultat av oljeskattepakken.

Hersvik melder at prosjektene er i rute, på tross av det han beskriver som et volatilt marked.

– Alle kostnader er på budsjett og alle planer er i rute, sier Aker BP-sjefen.

Klimasøksmål

Aker BP nevner også klimasøksmålet i årsrapporten sin, men Aker BP-sjefen er ikke nevneverdig bekymret.

– Vi er ikke en direkte part av saken, og vi har ikke fått noen signaler fra myndighetene om at de har til hensikt å trekke tilbake pud-en, sier han i et pressemøte.

Aker BP er operatør for både Yggdrasil- og Tyrving-utbyggingene, som er blant de tre oljefeltene rettssaken har omfattet. Dermed vil det heller ikke bli fattet nye vedtak for utbyggingene fra myndighetenes side, før den midlertidige forføyningen eventuelt er avgjort.

– Staten har anket både hovedspørsmålet og kjennelsen, og vi legger til grunn en rask behandling av den midlertidige forføyningen, sier Hersvik.

Han understreker videre at saken handler om en saksbehandlingsfeil, og ikke utbyggingen som sådan, og dermed vil kunne la seg reparere.

– Å spekulere på hva som skjer hvis vi måtte stoppe Yggdrasil, blir hypotetisk. Det har vi ikke brukt mye tid på.

Energiminister Terje Aasland (Ap) bekreftet onsdag at staten ikke vil gjøre nye vedtak i saken så lenge kjennelsen står. Han har også tidligere uttalt at dersom kjennelsen blir stående, må det påregnes å få stor betydning for fremdrift og kostnader for utbyggingsprosjektene – altså Tyrving og Yggdrasil.

Vil lete mer rundt Wisting

Blant planene for neste år er nye letebrønner i Barentshavet, spesifikt i nærheten av Wisting-feltet, som i slutten av 2022 ble utsatt med fire år, blant annet på grunn av økte kostnader.

I 2024 planlegger selskapet å bore to letebrønner i området, Ferdinand og Hassel. Blir det funn i disse, kan de også følge opp med en tredje og fjerde brønn etter hvert.

Ferdinand-brønnen ble meldt om allerede i fjor, og Aker BP anslo da at den kan inneholde mellom 49 og 117 millioner fat oljeekvivalenter med petroleum.

Målet er å finne mer ressurser som kan tilføres Wisting-utbyggingen, for å gjøre den mer lønnsom.

– Et funn i Ferdinand, i kombinasjon med videre modning av utbyggingskonseptet, vil kunne bane vei for en kommersiell Wisting-utbygging noen år frem i tid, sa Aker BP-direktør Karl Johnny Hersvik for ett år siden.