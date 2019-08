Færre ingeniører er arbeidsledige

Kurven for ledighet innen ingeniør- og ikt-fag fortsetter nedover. Ved utgangen av august viser ferske tall fra Nav at det er 3264 ledige registrert hos dem. Det er en nedgang på 142 personer den siste måneden.

Sammenlignet med august for ett år siden har ledigheten blitt redusert med hele 1404 personer, en nedgang på 30 prosent.

Dermed er ingeniør- og ikt-fag fortsatt den gruppen som har størst nedgang i ledigheten.

1,1 prosent

Arbeidsledigheten for ingeniører ligger nå på 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Ned fra 1,7 prosent for ett år siden. For alle yrkesgrupper samlet ligger ledigheten på 2,2 prosent.

Forrige måned økte ledigheten noe, men det er en vanlig sesongvariasjon for juli. Oppgangen er ikke helt tatt igjen i august.

Ser vi bort i fra juni i år, hvor det var cirka 100 færre ledige enn nå, må vi tilbake til før januar 2014 for å finne lavere tall. Med andre ord før oljekrisen startet, med de virkningene det fikk for arbeidsmarkedet.