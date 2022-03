Evergreen-skip grunnstøtte i USA

334 meter lange Ever Forward grunnstøtte i Chesapeake Bay rett etter å ha seilt ut fra havna i Baltimore søndag kveld, ifølge de lokale myndighetene.

Ulykken har ikke medført skader eller utslipp, og andre skip er ikke hindret i å legge til kai. Arbeidet med å få løs skipet har pågått siden søndag.

Grunnstøtingen finner sted nesten akkurat ett år etter at det 200.000 tunge konteinerskipet Ever Given satte seg fast i Suezkanalen i Egypt under en sandstorm 23. mars. Skipet ble sittende fast og blokkerte kanalen i seks dager.

Suezkanalen er en svært viktig rute for handel mellom Asia og Europa. 10 prosent av den globale handelen til sjøs går via kanalen.

Både Ever Forward og Ever Given eies av det Taiwan-baserte rederiet Evergreen. Ever Forward var på vei til Norfolk i delstaten Virginia da uhellet inntraff.