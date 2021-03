Over 200 skip venter på å få komme gjennom Suez-kanalen – her kan du følge dramaet

Ever Given var på vei fra Kina til Rotterdam da det grunnstøtte under en sandstorm tirsdag.

Skipets japanske eier, rederiet Shoei Kisen Kaisha, opplyste torsdag at bergingsarbeidet er «ekstremt vanskelig», og eksperter frykter at det vil ta dager og i verste fall uker før den 400 meter lange kolossen er løs og trafikken gjennom kanalen kan gjenopptas.

– Dette er billedlig talt en tung hval som har strandet, konstaterer Peter Berdowski i Smit Salvage.

Det danske bergingsselskapet, som blant annet ble leid inn for å heve den russiske ubåten Kursk, ankom havaristen torsdag og vurderer hvordan de skal få løs det panamaregistrerte konteinerskipet.

Norskeide skip

Minst 200 andre skip venter nå på å passere gjennom den sterkt trafikkerte kanalen, blant dem 16 skip med norske eierinteresser.

Etter først å ha sluset noen skip gjennom via en sidekanal, besluttet det statlige egyptiske driftsselskapet torsdag å stenge kanalen helt. Det får store følger.

I fjor passerte det nesten 19.000 skip gjennom kanalen, og i lasten hadde de rundt 12 prosent av verdenshandelen.

Karttjenesten Marine Traffic følger verdens skipstrafikk, også Ever Given. I kartet under kan du se hvordan skipet befinner seg akkurat nå:

Lang omvei

Kanalen sparer skip fra å gå den lange veien rundt sørspissen av Afrika og reduserer dermed fraktprisen betraktelig.

Ruten mellom Singapore og Rotterdam blir for eksempel 6.000 kilometer og opptil to uker lengre når Suezkanalen ikke kan benyttes.

– Det er derfor absolutt snakk om en kritisk rute, sier Camille Egloff i Boston Consulting Group.

Flaskehals

Tirsdagens grunnstøting fikk oljeprisen til å skyte i været med nærmere 6 prosent onsdag, før den igjen falt torsdag.

– Det er helt utrolig hva et enkelt fartøy kan gjøre mot det globale oljemarkedet, sier Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

– Det grunnstøtte skipet i Suezkanalen er en visuell definisjon på hvordan forsyningsruter kan være en flaskehals ved effektivt å forstyrre en av verdens travleste ruter for all varehandel, sier han.