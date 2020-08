Europa går forbi Kina i salget av ladbare biler

Kina har lenge vært det største markedet for ladbare biler. Nå ser det ut til at dette er i endring.

I juli ble det registrert 53.000 nye, rene elbiler i Vest-Europa. Dette er bare tredje gangen registreringstallet har vært så høyt, og den eneste gangen det har skjedd uten drahjelp fra Tesla, ifølge bilmarkedsanalytiker Matthias Schmidt.

De to andre gangene registreringstallene for elbiler passerte 50.000 eksemplarer var i mars i år og desember i fjor. Det var da store leveringer av Tesla-modeller som var årsaken. Tesla har en tendens til å øke sine utleveringer mot slutten av kvartalene.

Nye subsidier hjelper

Vest-Europa er i rapporten definert som EU-landene før utvidelsen i 2004, og EFTA-landene Norge, Sveits og Island.

Juli-statistikken er ifølge analytikeren godt hjulpet av nye og sjenerøse elbilsubsidier i Europas to største bilmarkeder, Tyskland og Frankrike. Juli var ny rekord også i Tyskland alene, hvor elbiler sto for 5,3 prosent av alle nye bilregistreringer.

Historiske registreringstall for elbiler i Vest-Europa. Faksimile: Schmidtmatthias.de

Kan passere 100.000 elbiler neste måned

Han mener at det er sannsynlig at registreringstallene for elbiler i Vest-Europa alene vil kunne passere 100.000 biler i september.

Da vil leveransene av Volkswagen ID.3 starte, og 30.000 reservasjoner av ID. 3 1st skal realiseres på relativt kort tid.

Samtidig er Tesla i stand til å dekke all etterspørsel etter Model 3 i Kina med lokal produksjon.

Schmidt sier til Teknisk Ukeblad at han forventet at leveransene av Model 3 til Europa ville bli langt høyere i første og andre kvartal i år, ettersom en større andel av produksjonen ved fabrikken i California kunne sendes til Europa.

Dette på grunn av at Tesla åpnet sin første kinesiske fabrikk i begynnelsen av året, og frem til da eksporterte Model 3 fra California til Kina. Dermed måtte kapasiteten deles på flere markeder.

Schmidt peker på koronaproblemer som hovedårsaken til skuffende tall for Tesla i Europa så langt i år. Både produksjon av biler, og transport til Europa ble rammet av viruset.

– Jeg forventer derfor at europeiske Tesla-leveranser i tredje og fjerde kvartal vil ta seg opp fra den trege starten i første halvår, noe som kan bidra til at det totale antallet leveranser av elbiler i Vest-Europa øker til nærmere 100.000 enheter i september, støttet av at Model 3 henter seg opp, leveranser av ID.3, og at andre bilprodusenter skynder seg for å møte utslippskravene etter å ha gått glipp av noen måneder med leveranser gjennom første og andre kvartal, sier Schmidt.

Han sier at dersom Teslas volumer ikke forbedrer seg drastisk i andre halvår, så antyder det at de har et problem med etterspørsel i Europa.

– Men jeg forventer å se høye tall, sier Schmidt.

Går forbi Kina

I løpet av årets sju første måneder ble det ifølge Schmidt registrert 269.000 elbiler i Vest-Europa, og 231.000 ladbare hybrider, til sammen 500.000 ladbare biler.

I Kina ble det registrert 378.000 elbiler og 108.000 ladbare hybrider, eller til sammen 486.000 ladbare biler. Dermed er Vest-Europa så langt i år verdens største marked for ladbare biler.

Tallene for Kina inkluderer for øvrig kommersielle kjøretøyer, mens de europeiske bare gjelder personbiler. Dermed er forskjellen i realiteten større.

Pandemien er en viktig årsak til at Europa er foran Kina, utdyper Schmidt. Tidlig i år gikk Europa forbi Kina i registreringer av ladbare biler en kort stund, ettersom Kina stengte ned før nedstengningen begynte i Europa. Dette betegner han som en anomali.

– Etter sju måneder er Europa foran og står på egne ben mot et sunt Kina, noe som gjør dette langt mer signifikant. Det er også verdt å merke seg at det i stor grad var et økende antall ladbare hybrider som dyttet Europa forbi Kina så langt i år. Europa opplever sparket vi forventet av nye utslippsregler, sier Schmidt.

Men dette er ikke normalen. Vanligvis ligger Kina langt foran Europa i antallet nyregistrerte ladbare biler. I 2019 var tallet i Kina 1,2 millioner kjøretøy, inkludert kommersielle kjøretøy, mens det i Vest-Europa ble registrert 546.000 slike personbiler.

I tillegg til nye subsidier, er en viktig driver for bilmarkedet i Europa de kommende strenge utslippskravene som gjelder fra 2021. Da skal alle bilene hver produsent selger i snitt ha et CO₂-utslipp på høyst 95 gram per kilometer. Overskridelser blir straffet med 95 euro per gram per bil.

Det tvinger bilprodusentene til å drive opp salget av biler med lavt utslipp.