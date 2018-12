Euronext vil kjøpe Oslo Børs for 6,24 milliarder kroner

Selskapet vil by 6,24 milliarder kroner for å ta over det norske aksjemarkedet.

Oppkjøpsplanene blir presentert i en pressemelding fra Euronext mandag morgen.

Det europeiske børskonglomeratet har kontakte styret i Oslo Børs VPS Holding, selskapet som eier Oslo Børs, «for å søke støtte for et bud på 6,24 milliarder kroner for samtlige utestående aksjer i selskapet».

Budet innebærer en pris på 145 kroner per aksje, 32 prosent høyere enn den siste sluttnoteringen for selskapet bak den norske børsen.

Sjømat, olje og shipping

– Euronext mener den unike strategisk og konkurransemessige posisjonen til Oslo Børs, inkludert verdensledelse i sjømatderivater og solid ekspertise innen olje og shipping, vil styrke Euronexts posisjon ytterligere, heter det i pressemeldingen.

Budgiveren opplyser at det er en aksjonærgruppe i Oslo Børs VPS som har kontakt og bedt Euronext vurdere å kjøpe aksjene i selskapet.

Det europeiske selskapet har allerede fått forhåndsaksept fra aksjonærer som sitter på 49,6 prosent av aksjene i holdingselskapet. Oppkjøpet er betinget av at minst 50 prosent av dagen aksjonærer aksepterer budet, og at det blir godkjent av de relevante myndighetene.

Julestengt

Euronext har i dag børser i Amsterdam, Brussel, Lisboa og Paris og kjøpte nylig den irske børsen.

Det er ingen handel på Oslo Børs julaften, og det er dermed ingen umiddelbare utsalg som kan gi noen indikasjonene om hvordan investorene her hjemme oppfatter budet på markedsplassen.