EU-rapport: Russland sprer falsk informasjon om korona for å skape panikk i Vesten

Russiske medier har utviklet en «betydelig desinformasjonskampanje» mot Vesten for å forverre virkningene av koronaviruset, skape panikk og så mistillit, ifølge et EU-dokument omtalt av nyhetsbyrået Reuters.

Kreml nektet onsdag for beskyldningene, kaller dem ubegrunnede og «uten sunn fornuft».

Ifølge Reuters heter det i EU-dokumentet at den russiske kampanjen sprer falske nyheter på engelsk, spansk, italiensk, tysk og fransk, og forteller «motstridende, forvirrende og ondsinnede historier» for å gjøre det vanskeligere for EU å fortelle om sine tiltak mot pandemien.

«Vil undergrave europeiske samfunn»

I det ni-siders interne dokumentet står det at «det pågår en betydelig desinformasjonskampanje fra russiske statsmedier og Kreml-vennlige publikasjoner om COVID-19».

Reuters har sett dokumentet, som er skrevet av EUs utenrikspolitiske organ European External Action Service, og datert 16. mars.

«Det overordnede målet for Kremls desinformasjon er å forverre folkehelsekrisen i vestlige land...det føyer seg inn i Kremls større strategi om å prøve å undergrave europeiske samfunn», heter det i dokumentet.

Ifølge Reuters har en EU-database registrert nesten 80 tilfeller av falsk informasjon om koronaviruset bare siden 22. januar. I notatet hevdes det at Russland skal ha prøvd å fyre opp under Irans udokumenterte anklager om at koronaviruset var et biologisk våpen laget av USA.

De fleste forskerne tror at viruset oppsto i flaggermus i Kina, før det spredte seg til mennesker.

«Anti-russisk besettelse»

Kremls talsperson Dmitry Peskov mener at EU-dokumentet mangler konkrete eksempler og forbindelser til en bestemt publikasjon.

– Vi snakker igjen om udokumenterte beskyldninger som i dagens situasjon trolig kommer av en anti-russisk besettelse, sa Peskov.

Men EU-dokumentet inneholder en rekke eksempler. Det viser blant annet til falske påstander om at amerikanske soldater utstasjonert i Litauen var innlagt på sykehus med koronasmitte.

«Budskapet fra Kreml-vennlig desinformasjon er at koronaviruset er menneskeskapt, fremstilt av Vesten», heter det i rapporten, som først ble omtalt i Financial Times.

Russland benekter dette og president Vladimir Putin har i stedet anklaget «utenlandske fiender» for å angripe Russland ved å spre falske nyheter om koronaviruset.

Anklager statsminister for smitte

Ifølge Reuters nevner EEAS' rapport flere konkrete eksempler på falske nyheter fabrikkert av Russland:

Et falsk brev, angivelig fra Ukrainas helsedepartement, hevdet feilaktig at landet hadde fem korona-tilfeller. Ukrainske myndigheter tror at brevet er fabrikkert utenfor landets grenser.

Falske russiske nyheter fra Italia, som er rammet av verdens nest mest dødelige utbrudd av korona, påstår at de 27 EU-landene ikke er i stand til å håndtere pandemien, til tross for en rekke tiltak fra regjeringene de siste dagene.

Falske nyheter har anklaget Slovakias statsminister, Peter Pellegrini for å være smittet og muligens ha smittet andre politikere på toppmøter den siste tiden. EU-ledere har siden starten av mars kun møttes via videokonferanse.

EEAS ønsker ikke å kommentere innholdet i rapporten overfor Reuters, men Europakommisjonen sier at de har vært i kontakt med Google, Facebook, Twitter og Microsoft.

What’sApp og falske SMS

Det er kjent at en rekke falske nyheter har blitt spredt via meldingstjenesten What’sApp.

Irlands statsminister Leo Varadkar har gjennom Twitter bedt folk instendig om å slutte å dele ubekreftet informasjon i grupper på What’sApp. «Slike meldinger er skremmende og forvirrende for folk og volder faktisk skade», skrev Varadkar ifølge Politico.

I USA sirkulerte det i helgen falske tekstmeldinger som hevdet at National Security Council hadde vedtatt et nasjonalt portforbud. NSC tok i bruk Twitter for å dementere påstandene.