EU på klimatoppmøtet: – Kan ikke la 1,5-gradersmålet dø

– Vi kan ikke akseptere at målet om 1,5 grader dør her og i dag, skriver Timmermans på Twitter lørdag formiddag.

– EU er samlet i våre ambisjoner om å bevege oss fram og bygge videre på det vi ble enige om i Glasgow, skriver Timmermanns, med henvisning til fjorårets klimatoppmøte i Skottland.

Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sa fredag at det siste forslaget til en avtale i Egypt ikke er nok til å nå 1,5-gradersmålet, som ble fastsatt i Parisavtalen i 2015.

Det går ut på at verdens land skal strekke seg for å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader, og helst ned mot 1,5 grader.

COP27 skulle etter planene avsluttes i Sharm el-Sheikh i Egypt fredag, men går på overtid som følge av manglende enighet blant delegatene.