Direktivet kan legge i kjelker i veien for Ap-Sp-regjeringens planer om å åpne opp store områder i Barentshavet og Grønlandshavet for gruvedrift.

Håpet er at dette skal bli Norges nye gullgruve.

Regjeringens stortingsmelding om saken er nå til behandling i Stortinget.

EU skeptisk

Men i EU råder skepsisen. I direktivet om kritiske råvarer (CRMA), som altså er på vei til å bli endelig vedtatt, heter det:

«I tråd med føre var-prinsippet kan ikke EU-kommisjonen gi strategisk status til et gruvedriftsprosjekt på havbunnen før konsekvensene på det marine miljøet, biodiversitet og menneskelige aktiviteter har blitt tilstrekkelig kartlagt, risikoen er forstått, og man kan demonstrere at teknologiene og de operasjonelle driftsmetodene ikke skader miljøet vesentlig.»

Dette betyr i klartekst at slike prosjekter ikke vil være blant dem som EU støtter, verken politisk eller økonomisk, får NTB opplyst av en sentral kilde i EU-parlamentet.

EU-parlamentet og Ministerrådet landet en enighet om CRMA-direktivet i midten av november. 12. desember skal det formelt vedtas i EU-parlamentet, og omtrent samtidig vil det bli dunket gjennom i Ministerrådet.

Mot flertall i Stortinget

19. desember skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget levere sin innstilling, mens saken skal stemmes over 9. januar neste år.

Nå ligger det an til at regjeringen får flertall.

Både Venstre, Rødt, SV, MDG og KrF har kommet med skarp kritikk av stortingsmeldingen, som de mener regjeringen må trekke tilbake.

– Et makkverk av en melding, slo SVs Lars Haltbrekken fast til Altinget i midten av november.

– Jeg tror ikke regjeringen har tatt innover seg hvor stor motstand Norge vil møte internasjonalt, sa Venstres Ola Elvestuen.

Frp sier derimot ja til å åpne for gruvedrift på norsk sokkel. Dermed har regjeringen sikret seg flertall.

– Vi er positive til å åpne for havbunnsmineraler på norsk sokkel. Nå jobber vi med å få med oss de andre partiene, sier Frps Terje Halleland til NTB.

– Vi skal få til en god avtale. Men veien må bli litt til mens vi går, sier han.

Slakter

Både i Norge og internasjonalt har imidlertid motstanden mot gruvedrift på havbunnen vært særdeles sterk. Så langt har ingen andre land startet storstilt mineralleting til havs.

Nylig krevde ti norske miljøorganisasjoner at regjeringen legger planene på is.

Samtidig sendte 119 europeiske parlamentarikere et brev til Stortinget der de ba norske politikere si nei til regjeringens forslag.

Også Miljødirektoratet har slaktet konsekvensutredningen som stortingsmeldingen bygger på.

– Konsekvensutredningen viser vesentlige kunnskapsmangler om natur, teknologi, og miljøvirkninger. Videre inneholder den ikke vurderinger av om, eventuelt hvor og hvordan, det er mulig å drive mineralvirksomhet på en forsvarlig og miljømessig bærekraftig måte, skriver direktoratet i et høringssvar.

– Forregner seg

Norske Greenpeace mener regjeringen forregner seg når det gjelder mulighetene for å selge mineralene på det europeiske markedet.

– Stortingsmeldingen baserer seg på en sterk antagelse om at EU vil være et sentralt marked for norske havbunnsmineraler, uten å vurdere at EU faktisk vil ha et moratorium, et midlertidig forbud, mot industrien. Nå fastslår EU nok en gang at føre var-prinsippet må gjelde. Nå må Norge lytte, sier Frode Pleym, leder for Greenpeace Norge.

Fra EU-hold presiseres det imidlertid at CRMA-direktivet ikke handler om kjøp og salg av mineraler, men hvilke prosjekter EU skal støtte oppunder.

Men heller ikke selskaper som i dag driver mineralutvinning på land, er særlig interesserte i å utvide driften til havbunnen.

– Det et blindspor, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri til Klassekampen.