Ett av fem for tidlige dødsfall skyldes fossilt brensel

Mer enn åtte millioner mennesker døde i 2018 for tidlig på grunn av forurensning fra fossile brensler, som kull og diesel fra industri og transport. Dette tilsvarer omtrent ett av fem tapte leveår over hele verden og er betydelig mer enn tidligere forskning har vist.

Dette fremgår av en pressemelding fra Harvard University. Sammen med en rekke britiske universiteter har de gjort det de beskriver som en «banebrytende analyse som tillot forskere å direkte knytte for tidlige dødsfall forårsaket av forurensning til fine partikler (PM 2.5) fra fossile brensler».

– De helsemessige fordelene vi kan få ved å kvitte oss med fossilt brensel, er dobbelt så store som vi trodde de var i går», sa Aaron Bernstein, senterdirektør for Center for Climate, Health, and the Global Environment ved Harvard Chan School.

Han legger til at man takket være mer presis forskning nå kan se at fossile brensler forårsaker langt mer skade enn det som tidligere er anslått i for eksempel Global Burden of Disease-studien, den største og mest omfattende studien av global dødelighet. Her ble antall dødsfall relatert til fossile brensler anslått til 4,2 millioner i 2015.

Sammenlignet 2012 og 2018

Sammen med kollegene har Bernstein nettopp publisert studien Global Mortality From Outdoor Fine Particle Pollution Generated by Fossil Fuel Combustion i det vitenskapelige tidsskriftet Environmental Research.

Ved hjelp av Harvards atmosfæriske kjemitransportmodell GEOS-Chem kvantifiserte forskerne de fatale konsekvensene av menneskeskapt PM 2.5-forurensning fra industri, skip, fly, biler med mer (men inkluderte for eksempel ikke skogbranner) ved å kombinere dette med befolkningsdata og sykdoms- og dødsrisiko basert på en rekke epidemiologiske undersøkelser.

Deretter kjørte forskerne simuleringer for både årene 2012 og 2018. Med et konfidensintervall på 95 prosent viser simuleringene deres at menneskeskapt PM 2,5 luftforurensning i 2012 var ansvarlig for 483.000 for tidlige dødsfall i Nord-Amerika, 187.000 i Sør-Amerika, 1.447.000 i Europa, 7.916.000 i Asia og 194.000 i Afrika.

Totalt døde altså 10,2 millioner mennesker for tidlig på grunn av menneskeskapt forurensning med fine partikler i 2012. Gjennom årene har dette tallet falt til 8,7 millioner dødsfall i 2018, hovedsakelig på grunn av strengere krav til luftkvalitet i Kina, skriver forskerne i sin vitenskapelige artikkel.

De yngste er mest utsatt

Sammen med fostre er barn under fem år mest utsatt for forurensning, og derfor simulerte forskerne også hvor mange av dem som hvert år dør av såkalt nedre luftveisinfeksjoner (LRI) som bronkitt og lungebetennelse forårsaket av PM 2.5-forurensning. Resultatet var 876 i Nord-Amerika, 747 i Sør-Amerika og 605 i Europa.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.