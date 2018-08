Flåmsbanen er et stykke norsk ingeniørkunst: Nå kan den få nye spesialdesignede vogner

Designet på de nye vognene er ikke avgjort, men Sivert Bakk i Flåm Utvikling har blant annet vært i Sveits for å hente inspirasjon, melder NRK.

– Det blir mye vindusflater, det er helt naturlig. Vi har allerede begynt å få innspill, på åpne vinduer, lukkede vinduer og mange andre ting, forteller Bakk.

Designkonkurranse

Ifølge Bakk kan det bli en investering på opp mot en halv milliard kroner når dagens vogner skal skiftes ut.

Han sier en av utfordringene blir å ta vare på nostalgien som er i dagens gamle vogner.

– Vi ønsker et klassisk preg over vognene, men samtidig skal de være moderne og behagelige. Det blir en form for designkonkurranse mellom leverandørene, sier Bakk.

Ingeniørkunst

Den drøyt 20 kilometer lange strekningen har en høydeforskjell på hele 866 meter, en gjennomsnittlig stigning på én meter per 18 meter. Over en fjerdedel av strekningen ligger i tunnel.

For at stigningen ikke skal bli for bratt for for togtrafikken, ble det bygget vendetunnel som går i sløyfer på flere nivåer, og går inn og ut av fjellet.

Av de 20 tunnelene på strekningen skal 18 tunneler ha blitt drevet for hånd - i motsetning til dagens tunneler, som gjerne drives av boremaskiner.