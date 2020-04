Et overtrekk med solceller skal lade denne elbilen laget av kompositt

Kjøretøyet sies å levere cirka 13 kilometer per kWh, og et tynt overtrekk med solceller vil gi ytterligere 20 kilometer per dag.

Det franske selskapet Armour har brukt den superlette elbilen fra Gazelle Tech for å demonstrere sin prototype for et bilovertrekk med innebygde solceller. Panelenes organiske solceller er produsert av Armor, og en kvadratmeter av deres ASCA-film veier 450 gram. Ifølge selskapet er det 30 ganger lettere enn konkurrerende teknologier. Overtrekket skal kunne rulles sammen 50.000 ganger før solcellene begynner å miste effekt.

Ekstra rekkevidde på 20 km per dag

Hvor effektive er panelene? Gazelle Techs administrerende direktør Gael Lavaud hevder at overtrekket skal gi bilen en ekstra rekkevidde på 20 km om dagen. Det kan høres mye ut, men det franske selskapet hevder å ha laget den første bilen, som er 100 prosent konstruert av komposittmateriale. Dette med Gazelles patenterte, superlette materiale Aerocell, en kompositt hvis lette vekt halverer bilens energiforbruk sammenlignet med tilsvarende biler.

Følgelig kan elbilen deres takle halve batterivolumet mot konkurrenter med samme rekkevidde. Dette betyr at batteripakken kan fullades på fire timer hjemme, og gir en rekkevidde på 180 km. I følge Electreks beregninger kjører bilen i nærheten av 13 kilometer per kWh.

Virtuell utvikling kutter kostnader

Både utvikling og testing av kjøretøyet har blitt gjort virtuelt, noe som presser prisen. Karosseriet består av bare ti deler, og ifølge produsenten skal bilen kunne settes sammen på en time. En idé er at Gazelle skal levere delene som deretter er samlet på «mikrofabrikker».

Målgruppen for elbilen er selskaper og myndigheter som ønsker en flåte av billige og grønne kjøretøy. Men Gazelle har også tenkt å gi ut en versjon av bilen med en forbrenningsmotor, designet for utviklingsland.

Videoen under er ikke redaksjonelt redigert, men kommer fra produsenten.

Denne artikkelen ble først publisert av NyTeknik.