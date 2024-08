Første pasient har fått et kunstig hjerte med svevende magnetrotor

I sommerferien fikk en pasient operert inn et kunstig hjerte hvor slitasje på de mekaniske delene er minimert.

Det er den amerikanske ideelle organisasjonen Texas Heart Institute, i samarbeid med medisinteknologiselskapet Bivacor, som har utviklet det kunstige hjertet. Det skal være det første i verden av sitt slag.

Ifølge en pressemelding er hjertet laget av titan og formet som en roterende blodpumpe som kan stimulere og dermed erstatte hjertekamrene både på venstre og høyre side. Det smarte er at blodet pumpes ved hjelp av en rotor som svever ved hjelp av magnetisme og derfor ikke utsettes for mekanisk slitasje.

Samme prinsipp brukes i Maglev-høyhastighetstog, der magneter holder togene svevende over skinnene:

Rotoren er dessuten dobbeltsidig, med venstre og høyre lameller plassert inne i to separate pumpekamre, slik at den kan føre blod fra de respektive pumpekamrene inn i henholdsvis lungekretsløpet og kroppens sirkulasjonssystem.

Den pulserende blodstrømmen oppnås ved å dreie rotoren, og på en pressekonferanse forteller CTO og grunnlegger av Bivacor, Daniel Timms, at det er lagt inn ekstra hastighet, noe som gjør at hjertet er bygget mindre enn et normalt hjerte. På denne måten passer det inn i flest mulig kroppstyper.

Mange venter på donorhjerte

Hjertet drives av en ekstern kontroll på batteriet, som er koblet til hjertet gjennom en kabel ført gjennom huden. Planen er imidlertid å gjøre denne delen mer strømlinjeformet, slik at enheten kan lades opp på en enklere måte, forteller Daniel Timms videre på pressekonferansen.

Ifølge Karolinska Universitetssykehus i Sverige lider minst 26 millioner mennesker i verden av hjertesvikt, og tall fra det amerikanske helseforskningsbyrået NIH viser at kun omtrent 6000 av disse pasientene kan forvente å få en hjertetransplantasjon. Byrået anslår imidlertid at 100.000 flere i USA – og et tilsvarende antall i Europa – kunne ha nytte av et slikt mekanisk hjerte.

Ifølge utviklerne er hjertet sterkt nok til å klare en fullvoksen mann som trener, og Daniel Timms takker i pressemeldingen den modige 57 år gamle mannlige pasienten og håper at dette forsøket faktisk vil bli en reell mulighet for de svært syke hjertepasientene som venter på et donorhjerte.

Planen er at fire pasienter til skal utstyres med «maglev-hjertet» i løpet av det neste året.

Artikkelen ble først publisert hos Ingeniøren.