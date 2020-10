Mysterium: En over 100 meter høy skorstein veltet i sjøen

Ingen kan ennå gi en endelig forklaring på hvorfor en 102 meter høy stålskorstein fra 2005 kollapset i full lengde i havnebassenget sent onsdag kveld.

Ulykken skjedde i Århus havn i Danmark like før midnatt, der det ifølge politiet var relativt sterke vindkast på Østjylland, men ikke noe som umiddelbart skulle kunne velte en skorstein av den kaliberen.

– I løpet av den tiden skorsteinen har stått der, har det vært en sterkere vind enn dette. Våre teknikere må undersøke dette, sa vakthavende Per Bennekov fra Øst-Jyllands politi til TV2 Øst-Jylland.

Ikke spesielt mye vind

Data fra DMI bekrefter at vindstyrken ikke var ekstraordinær høy.

DMI opplyser til Ingeniøren at den høyeste vindstyrken målt i området på den tiden var 17,1 m/s, tilsvarende kuling. Målingen ble til også notert på en målestasjon ved Sletterhage fyr, som ligger på den andre siden av Århusbukta, klokka 00.30 torsdag kveld.

Ifølge selskapet Aarhus Havn, som administrerer området, er hendelsen uten sidestykke.

– Ingen kan huske noen lignende ulykke - heller ikke med annet utstyr, som kraner. Det er ekstreme forholdsregler, så det her er veldig mystisk. En skorstein velter vanligvis bare hvis du betaler for det - det vil si en eksplosjon, sa havnedirektør Thomas Haber Borch til Jyllands-Posten.

Ødelagte stropper

Fredag ​​morgen var verken politiet eller det danske arbeidsmiljøetaten, som er ansvarlig for de tekniske undersøkelsene, klare med sine endelige konklusjoner i saken.

I tillegg til vindforholdene, har politiet tidligere nevnt at en stor stropp som forankret skorsteinen til taket på en åtte meter høy bygning ble funnet ødelagt da de kom ut til ulykkesstedet. Om det har vært en utløsende årsak er også omfattet av den tekniske undersøkelsen.



Skorsteinen tilhører Himmerlands Grovvarer A / S, som produserer fôr til landbruket.

Direktør Torben Frederiksen bekrefter at en stropp er ødelagt, men i denne sammenheng betyr ikke dette at stroppen er revet over:

– Boltene har løsnet, og deretter har stroppen løsnet seg, så du kan si at den er ødelagt, men formuleringen kan misforstås.

Fullstendig undersøkt

I følge Frederiksen har ikke undersøkelsene avslørt noe som kan forklare hvordan noe slikt kunne skje.

– Det kommer nok heller ikke til å skje. Både beslag, bolter og klemmer er inspisert, og det er ingen tegn til at det mangler vedlikehold, ingen hint om rustdannelse eller noe annet som kan tyde på at det skulle være et problem, sier han.

Skorsteinen er fortsatt over veien ved havnen. Himmerlands Grovvarer forventer å få slept den tirsdag eller onsdag neste uke.

Etter dette må omfanget av skaden på havneområdet og bygningene beregnes. Ingen ble skadet i ulykken.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.