Et lite kurs i Wifi

Få vet mer om nordmenns kvaler rundt trådløs kommunikasjon i boligen enn Linda Firveld i Eye Networks. Vi sliter med både dekning og hastighet. Må det være slik, eller er det noe vi kan gjøre for å få fart på nettverket?

I dagens podkast snakker vi med Firveld om hjemmenettet. Det har endret seg fra «fint å ha» for mange år siden til kritisk infrastruktur på linje med vann og strøm.

Vann, strøm og kloakk er som regel veldig greit. Det bare virker. Slik er det ikke alltid med nettverket, og spesielt ikke i borettslag hvor et stort antall rutere sloss om oppmerksomheten og de tilgjengelige frekvensene og kanalene.

Hjemmene våre fylles opp av dingser som snakker over wifi. Panelovner, elbilen utenfor, kjøleskapet, Sonos-anlegget, TV-er med Netflix, smarthussensorer – for ikke å snakke om alle mobilene og PC-ene. Det er ikke uvanlig å finne boliger med 25 dingser som vil ha forbindelse. Noen litt, andre veldig mye. Det er heller ikke uvanlig at en dings klamrer seg fast i en frekvens som er overbelastet.

Og så er det standardene da. Wifi utvikler seg hele tiden med nye tall og bokstaver for å lokke nye kunder. Må du ha ny ruter med nyere standard, og er en dyr ruter vesentlig bedre enn en billig?

