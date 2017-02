Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) ber Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) redegjøre for hvordan det kunne skje at underleverandøren Broadnet ga indiske IT-folk tilgang som krever sikkerhetsklarering. Linjer i nødnettet var i lengre tid driftet fra India - av personell som kunne ha satt store deler av nettet ut av drift, ifølge NRK.

- Jeg ser svært alvorlig på dette. På det nåværende tidspunkt ser dette ut til å være et alvorlig tillitsbrudd mellom staten og leverandøren, sier Amundsen til NRK.

Direktoratet for nødkommunikasjon ble gjort oppmerksom på sikkerhetsbruddet 22. desember i fjor, men kan ikke svare på hvor lenge uklarert personell har hatt tilgang til nødnettet. Dages avtale har sitt utspring helt tilbake til 2006, ifølge direktør Tor Helge Lyngstøl.

– Vi tegnet en avtale helt tilbake i 2006, med Banetele, så ender dette i en sak hvor nødnettets linjer driftes fra India. Det er alvorlig, sier han.

Slik virker DAB+: Slukking av FM-nettet er i gang

– Urovekkende

I desember i fjor mottok direktoratet et varsel fra sin driftsoperatør Motorola om et mulig avvik fra definerte driftsrutiner hos underleverandør i forbindelse med en feilsøking. Avviket ble bekreftet i møte med leverandøren.

I nødnett-transmisjonen eies om lag 60 prosent av linjene av staten. Disse driftes av Motorola. Om lag 10 prosent av linjene leies fra Broadnet. Avviket gjelder leveransen fra denne leverandøren.

– Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over nødnettet. Det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner. Saken følges tett opp også i det videre, sier Lyngstøl.

Broadnet beklager

Broadnet har varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet om forholdet. Direktør Torbjørn G. Krøvel beklager det han kaller "avvik i våre driftsrutiner".

– Det skjedde heldigvis ikke feil som følge av dette avviket, sier han til NRK.

Han framholder at Broadnet driver i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser, og at de delene som er underlagt loven, driftes fra Oslo. Driften er ikke outsourcet til India, forsikrer han, men ved noen enkelttilfeller fikk indisk personell tilgang til deler av nettet de ikke hadde godkjenning for.

– Det har trolig skjedd ved en menneskelig feil at de fikk denne tilgangen, sier han.

Bekrefter lovbrudd

Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser avviket vil få for forholdet til Broadnet, ifølge Lyngstøl.

Han bekrefter overfor NRK at det som har skjedd, ikke er i henhold til sikkerhetshetsloven. Da dette kom for en dag, skal direktoratet "umiddelbart ha tatt affære" og blitt "betrygget på at dette var i orden etter kort tid".

– Hvis vi skulle oppdaget dette selv, så måtte vi ha fått tilgang til driftsstøttesystemene til Broadnet. Vi har gjort det vi kunne for å følge opp, sier Lyngstøl, som legger til at det kan bli aktuelt å be om tilgang til driftsstøttesystemene til Broadnet nå i kjølvannet av denne saken.

Etter det DNK kjenner til, har ikke bruddet i driftsrutiner ført til utfall i nødnettet.