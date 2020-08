Erfaringer fra Proptech Bergen med Matterport 3D-skanning

Hvordan skal fremtidens bygg-grensesnitt se ut? Er det slik at alt skal inn i en 3D-modell eller en digital tvilling? Det er spørsmålene Proptech i Bergen har stilt seg i sommer.

Software

Matterport er nettbasert og alle med en nettleser kan få tilgang til alle modeller. Dette er kun (i dag) kompatibelt med iPad for skanning, men med PC, Android, Apple osv. for å se på modellene etterpå.

Unboxing

Matterport Pro2 inneholder selve kameraet som var 50 prosent oppladet med ladekabel. Stativet må du kjøpe utenom. Etter litt «googling» gikk vi for Manfrotto MT 190X3 som fungerte bra og gjør jobben.

Skanning

Det tok oss fire dager å skanne hele bygget. Det ble 1200 datapunkter og var en lengre prosess enn det vi hadde sett for oss. Det tar mye tid å sørge for at alle dører er åpne, deaktivere låspumper, rydde osv. Her vil man nok bli mye mer rutinert, og kanskje hjelper det å ikke være så veldig perfeksjonist.

Vi hadde nesten ingen problemer med skanning selv om vi har svært mange like rom, det tok cirka 18 timer fra vi lastet opp de ulike etasjene til prosjektet var oppdatert. Hver dag oppdaterte vi til skyen slik at vi hadde oppdatert neste morgen.

Digital tvilling

Det er nok mange som har vært tidlig ute å skannet byggene sine og aldri åpnet det siden. Vi har en klar strategi om at vi skal virkelig teste dette på et helt annet nivå.

Veien videre er at vi skal få opp over 1000 sensorer, ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, kjøleanlegg, heiser, brann og mer. Og her skal alle som tilhører bygget bruke modellen, alt fra byggherre, rådgivende og tekniske leverandører(ved rehabilitering og service), FM-aktør og brukerne av bygget.

Positivt:

+ God batteritid

+ Imponerende kvalitet, høy nøyaktighet og lite feil

+ Enkelt å få inn dokumentasjon, sensorikk og annen informasjon

Negativt: