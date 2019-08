Equinors hydrogen-eventyr: Både H2-produksjon og CO2-rensing skal skje i utlandet

«Vi har allerede et rørledningssystem til Europa. Gitt at vi kan utvikle et lager for CO2 i Norge, så kan vi ta CO2 ut av naturgass, og sende hydrogengass gjennom dette rørledningssystemet», sa direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til TU under Norsk olje og gass’ årskonferanse i fjor.