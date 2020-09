Equinors første kvinnelige plattformsjef går av

Den første kvinnen som ble plattformsjef i Equinor, går snart inn i pensjonistenes rekker.

I en alder av 33 år ble Margareth Øvrum (61) fra Skien plattformsjef på Gullfaks A. Siden oktober 2018 har hun ledet Equinors satsing i Brasil, skriver E24.

Med 39 år i Statoil og så Equinor har Øvrum vært der nesten like lenge som konsernsjef Eldar Sætre. Han varslet også nylig at han går av med pensjon etter 40 år i selskapet.

Fra Rio til Bergen

Margrethe Øvrum arbeider i Equinor ut året. Hun vil endre kontorsted fra Rio til Bergen fra 1. oktober, fremgår det av en intern melding i konsernet tirsdag.

Da vil Leticia Andrade overta som landsjef i Brasil, og rapportere til Øvrum.

I den interne meldingen får Øvrum skryt fra konsernsjefen.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Margareth for hennes langvarige bidrag til lederskap i konsernet og som medlem av konsernledelsen i Equinor. Hun var en pioner for kvinner i dette selskapet og veiledet karrieren til mange av våre topptalenter, sier Sætre blant annet.

Ingeniørbakgrunn

Øvrum er et navn som ofte har vært nevnt i diskusjoner om hvem som skulle overta som konsernsjef i selskapet, når Sætre gir seg. I august ble det klart at den oppgaven gikk til Anders Opedal, som frem til nå har hatt stillingen som direktør for Teknologi, prosjekter og boring, som Øvrum hadde før han.

Hun har vært ansatt i Statoil/Equinor siden 1982, og har hatt flere sentrale lederstillinger i selskapet, blant annet som konserndirektør for Helse, miljø og sikkerhet.

Hun var selskapets første kvinnelige plattformsjef, på Gullfaks-feltet, og har vært produksjonsdirektør for Veslefrikk og direktør for Driftsstøtte norsk sokkel.

Øvrum er utdannet sivilingeniør fra Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim, med spesialisering i teknisk fysikk.