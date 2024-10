Tommel opp for havbruk på Frøyabanken og Trænabanken – tja til Norskerenna

Det er hovedkonklusjonen i en utredning som fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) fikk overlevert tirsdag.

Hun kaller rapporten en milepæl i arbeidet med å etablere havbruk til havs.

– Det er viktig at vi nå har fått ny og oppdatert kunnskap om konsekvensene som havbruk i de utpekte områdene vil kunne ha for miljø, fiskevelferd og sameksistens med andre marine næringer, sier Næss.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Eksplosjoner i Norge: Dette er lærdommene fra ulykker i nærmiljøet

Rådgivingsselskapet DNV har på oppdrag fra regjeringen vurdert hvilke konsekvenser det vil få om man etablerer havbruk i de tre områdene. Havbruk til havs er akvakultur (fiskeoppdrett, skalldyroppdrett eller dyrking av alger) som foregår lengre til havs enn det som er vanlig i dag.

– Etableringen vil kunne ha stor betydning for framtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring, mener fiskeri- og havministeren.

En Sintef-rapport omtalt av NRK i 2022 slo fast at havbruk til havs kan gi en årlig verdiskapning på om lag 100 milliarder kroner og innebære flere tusen arbeidsplasser.

Viktig med tiltak for å hindre rømming og lakselus

Området Frøyabanken nord, som ligger om lag 50 kilometer vest for Frøya, kan være godt egnet, ifølge utredningen. Det samme kan Trænabanken utenfor Helgeland.

Når det gjelder Norskerenna sør, om lag 40 kilometer utenfor kysten av Rogaland, er bildet noe annerledes, ifølge DNV. Ettersom området er relativt lite, kan det være mer utfordrende å etablere en god klyngestruktur med helårlig drift.

Rapporten understreker også at det er viktig med avbøtende tiltak for å unngå mulige alvorlige konsekvenser av havbruk.

– Dette gjelder særlig tiltak for å redusere sannsynligheten for at rømming skjer og at vi får en oppbygging av lakselus i områdene, skriver DNV.

De peker også på at det bør lages et godt regelverk for havbruk til havs, samt at det bør settes krav til hvordan man utformer konkrete anlegg og prosjekter. Dette vil redusere risikoen for hendelser.

Mål om å lyse ut på nyåret

Fiskeriministeren har tidligere sagt at målet er å lyse ut konsesjoner i løpet av første kvartal 2025, ifølge IntraFish og ILaks.

Utredningen hun nå har på bordet, bidrar til at hun kan holde tidsplanen, påpeker hun.

– Rapporten og høringsinnspillene vil bli viktige innspill i myndighetenes beslutning av om de tre områdene kan være aktuelle for havbruk til havs, og hvilke deler av områdene som bør lyses ut først, sier Næss.

Utredningen er på høring til 20. desember.