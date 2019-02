Equinor vurderer å bygge vindpark med flytende turbiner i Sør-Korea

Sør-Kora har ambisiøse planer om å utvikle mer offshore vind, og Equinor snuser nå på markedsmulighetene. Fredag 15. februar undertegnet selskapet en intensjonsavtale med Korea National Oil Corporation (KNOC) om å utvikle flytende havvind sør i landet.

Stephan Bull i Equinor ser store muligheter for offshore vind i Sør-Korea. Foto: Ole Jørgen Bratland.

Skal bygge 12 GW

Sør Korea har planer om å endre energisystemet sitt, bort fra kull og atomkraft og over på fornybar energi. Som del av planen sikter myndighetene mot å bygge ut 12 GW med offshore vindkraft.

Landets første offshore vindkraft park, Tamara-anlegget, sto klar i november 2018 og består av ti bunnfaste møller, hver på 3 MW. Nå jobber det statlige oljeselskapet KNOC med å realisere planer for en flytende offshore park, ved et av selskapets gass-plattformer utenfor østkysten av landet.

– Sør-Korea har et stort potensial og tilbyr attraktive muligheter for offshore vind, sier Stephan Bull, SVP i Equinors avdeling for nye energiløsninger.

– Vi er glade for å ha signert en intensjonsavtale med KNOC for å styrke samarbeidet selskapene imellom. Vi ser fram mot hvordan vi kan videreutvikle vår portefølje innenfor offshore vind, og bidra til å utvikle fornybare energiløsninger i Sør-Korea, sier han i en pressemelding.

Mulighetsstudier

KNOC ønsker å utviklet en park på 200 MW flytende offshore vind ved gassfeltet Donghae. Om kraften skal gå til kraftforsyning på gass-plattformen, eller føres til land, er enda ikke kjent.

Ifølge selskapets SVP, Jae-Heon Seim, er intensjonsavtalen med Equinor viktig for å framskynde de praktiske skrittene med å realisere flytende offshore vind. Blant annet planlegger de to selskapene å gjennomføre forundersøkelser og mulighetsstudier av prosjektet øst i landet.

Equinor er per i dag det eneste selskapet i verden som har realisert en park med flytende offshore vind. Det er Hywind Skottland, en park som består av fem flytende møller med en total kapasitet på 30 MW. I tillegg utreder Equinor Hywind Tampen, en flytende vindmøllepark som skal gi strøm til Snorre og Gullfaks-feltene. Denne parken har en planlagt effekt på 88 MW og vil bestå av 11 vindturbiner. Investeringsbeslutning for dette anlegget er ventet i løpet av 2019.

Dersom anlegget i Sør-Kora blir realisert, vil det bli på 200 MW.