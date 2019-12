Equinor vil halvere kostnader på flytende havvind. Skal bygge større

Havvind er i eksplosiv vekst. Over hele verden snakkes det nå om hvordan vindmøller offshore skal løse klimaproblemene. Og kostnadene raser. Der strøm fra havvind kostet nesten 2 kroner per kilowattime (kWh) i 2011, leverer havvind nå strøm til priser ned mot 50 øre per kWh.