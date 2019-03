Over ett år etter at Equinor etablerte verdens første flytende havvindpark i Skottland, er det mange som spør seg hva som er selskapets langsiktige strategi. Equinor har patent på Hywind-teknologien, en av få teknologier for flytende havvind som har vist seg både praktisk, driftssikker og effektiv i bruk.