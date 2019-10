Equinor tegner Hywind-kontrakter for 3,3 milliarder. Kværner skal bygge 11 understell på Stord

Equinor vil i dag signere kontrakter verd 3,3 milliarder kroner for utbygging av den flytende havvindparken Hywind Tampen. Kontrakten er inngått på vegne av partnerne på Snorre og Gullfaks-feltene, som skal forsynes med kraft fra de nye havvindmøllene.

Understell i betong

Kværner på Stord er et av selskapene som kan nyte godt av havvind-utbyggingen på Hywind Tampen. I dag ble det klart at selskapet vinner en kontrakt verd 1,1 milliarder for bygging av 11 understell i betong.

Den nye havvindparken skal ligge midt mellom Snorre- og Gullfaks-feltet. Foto: Ill. Equinor

– Dagens kontrakt er et svært viktig skritt i Kværners strategi om å vokse innen fornybar energi, i tillegg til vårt eksisterende arbeid innen olje- og gass, sier sier administrerende direktør i Kværner, Karl-Petter Løken.



– Kværner vil bidra til bærekraftige og verdiskapende løsninger for miljøet og samfunnet. Det er avgjørende at Norge gjør hva det kan for å redusere utslippene, også innen olje- og gassproduksjon, sier han.

Hywind Tampen skal bestå av 11 flytende havvindmøller. Det er den største havvindparken i sitt slag. Andre havvindparker som bygge si dag, er bunnfaste anlegg.

Understellet til vindmøllene skal bygges i betong av Kværner på Stord og Kværners anlegg på Dommersnes i Vindafjord. I tillegg inkluderer Kværners kontrakt levering av den marine operasjonsfasen, prosjektledelse, sammenstilling og arbeidet med slepe vindmøllene ut til feltet og installere de der.

Kutter 200,000 tonn CO2

Siemens Gamesa har vunnet kontrakten med å bygge turbinene. Disse produseres på kontinentet før de transporteres til Wergelands Base i Gulen, der de skal monteres på tårn og understell.

Elektriske kabler skal leveres av JDR Cable System Ltd og fabrikkeres i Hartlepool i Storbritannia. Subsea 7 Norway AS har vunnet kontrakten med å installere elektriske kabler og knytte turbinene til selve plattformene.

Equinor vil bli operatør og ansvarlig for drift og vedlikehold av parken.

– Signeringen av fem viktige kontrakter er et viktig skritt på vegen mot å realisere Hywind Tampen. Kontraktene er vunnet i en åpen internasjonal konkurranse, og viser at olje. Og gassindustrien er konkurransedyktig også når det kommer til utbygging av fornybar energi, sier Anders Opedal, som er Equinor visepresident i teknologiavdeling.

Olje- og gassplattformene på Snorre og Gullfaks vil være de første i verden som drives med kraft fra flytende havvind. Ifølge Equinor vil parken kutte utslippene fra petroleumsproduksjonen med 200,000 tonn i året.

Equinor skriver av store deler av utgiftene

Den totale kostnaden for Hywind Tampen er beregnet til 5 milliarder og omtales som et teknologiutviklingsprosjekt uten økonomisk gevinst. Men med såkalt «oljeskatt» på investeringen, kan Equinor skrive av store deler av kostnaden over en seksårsperiode.

Dette er Hywind Tampen

Equinor skal delelektrifisere Snorre og Gullfaks-feltene ved hjelp av 11 flytende havindmøller

Hver mølle skal bære en turbin med effekt på 8 MW. Til sammen skal parken ha en effekt på 88 MW.

Designet tar utgangspunkt i Equinor sitt Hywind-konsept som ble utviklet på Karmøy.

Equinor har allerede en flytende havvindpark, bygd etter samme konsept i Skottland. Denne består av 5 møller på til sammen 30 MW.

Parken er budsjettert å koste 5 mrd. kroner. Equinor har fått 2,3 mrd. i støtte fra Enova for å bygge parken.

Prosjektstart er planlagt til 2021/2022



Ifølge professor i økonomi, Knut Einar Rosendah, kan Equinor med slike regler skrive av 830 millioner kroner på investeringen hvert år, i seks år, etter at Hywind Tampen er realisert.

Det vil si en avskrivning på hele 3,9 milliarder kroner på skatten, penger selskapet ellers ikke kunne ha skrevet av.

I tillegg beregnes en såkalt friinntekt som gjelder på særskatten. Med friinntekt kan Equinor hvert år i fire år trekke fra 5,2 prosent av investeringskostnaden på Hywind Tampen, noe som ifølge Rosendahl vil utgjøre ytterligere 0,58 milliarder kroner over fire år.

Over seks år kan Equinor dermed skrive av til sammen 4,48 milliarder kroner av investeringen på 5 milliarder for Hywind Tampen.

Det betyr at Equinor sitter igjen med en regning på 500 millioner kroner for Hywind Tampen-prosjektet, pluss eventuelle rentekostnader. Ikke en regning på 5 milliarder.

Fra før er det kjent at Equinor og partnerne også har fått 566 millioner kroner i støtte til prosjektet fra næringslivets NOx-fond.

Kommunikasjonssjef Bård Glad Pedersen har tidligere uttalt at Equinor ikke ønsker å gå detaljert inn i Rosendahls regnestykke, men understreker at prosjektet innebærer teknologiutvikling og derfor ikke er lønnsomt for partnerskapene.

– På samme måte som utviklingen av sol og bunnfast havvind har vært avhengig av subsidier i en startfase, vil også flytende havvind trenge tilsvarende støtteordninger. Dette endres ikke av at selskapene, som andre selskaper, kan trekke kostnader av på skatten, uttalte Pedersen til TU i mars. Han opplyste også om at den delen av kostnadene som dekkes av Enova ikke vil gi noe skattefradrag.