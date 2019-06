Equinor tar avgjørelse om britisk felt i løpet av 2022

Equinor planlegger å ta endelig investeringsbeslutning for det britiske feltet Rosebank innen mai 2022.

Equinor kunngjorde en ny tidsplan for Rosebank-prosjektet tirsdag. Etter at Rosebank-lisensene ble forlenget med tre år av britiske olje- og gassmyndigheter, planlegges en endelig investeringsbeslutning for Rosebank innen mai 2022, melder selskapet.

– Sammen med våre partnere Suncor and Siccar Point satser vi fullt på å realisere denne utbyggingen, som det er knyttet store forventninger til, sier Hedda Felin, direktør for Equinors offshorevirksomhet i Storbritannia og Irland.

Funnet for 15 år siden

Funnet ble gjort i 2004. Equinor, som da het Statoil, eide 30 prosent av Rosebank fram til 2013, da selskapet solgte seg ut. I fjor høst ble det kjent at Equinor kjøper en andel på 40 prosent – og samtidig tok over som operatør.

– Vi mener at det kan skapes mer verdi i Rosebank, inkludert muligheter for å redusere utbyggingskostnaden. Det er likhetstrekk med andre nyere prosjekter i Equinors portefølje, som Johan Castberg og Bay du Nord, der vi har gjort betydelige forbedringer i utformingen av løsninger, spesielt i hvordan vi prosjekterer og planlegger nye utbygginger i værharde områder, men også gjennom bruk av digitalisering, sier Felin.

Ingen dato for start

Tidligere i år skrev Dagens Næringsliv at interne dokumenter viste at Equinor planlegger produksjon på Rosebank allerede fra 2026. Det oppgis i meldingen tirsdag ikke noe tidsperspektiv for dette.

Rosebank ligger vest for Shetland på 1.100 meters dyp. Funnet er komplisert på grunn av dypt vann og isolert beliggenhet, ifølge avisen. Det er anslått å inneholde 250–350 millioner fat utvinnbar olje av god kvalitet og regnes som den neste store utbyggingen på britisk sokkel.