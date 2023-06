Fredag vedtok Ap, Sp, SV, MDG og KrF en satsing på bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø, til en prislapp på opptil 23 milliarder kroner. Høyre og Venstre mener det er altfor dyrt, og at man burde tillate en hybridkabel til et annet land for å få bedre lønnsomhet i prosjektet.