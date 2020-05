Equinor, Shell og Total har bestemt seg: Vil investere i CO2-lager i Norge

De tre selskapene har besluttet å investere i Northern Lights-prosjektet, som går ut på å lagre CO2 under havbunnen på norsk sokkel. De har nå levert utbyggingsplanen til olje- og energiminister Tina Bru.

– Anlegget vil også kunne tilby lagring av CO2 fra andre land. Northern Lights er et eksempel på at kompetansen og erfaringen vi har bygget opp i olje- og gassnæringen brukes i utviklingen av ny teknologi og nye løsninger som sikrer bærekraftig bruk av energi, sier Bru i en pressemelding.

Hun trekker også fram Hywind Tampen som et annet eksempel.

Øygarden blir mottakssted

Selskapene som står bak Northern Lights anslår at den første delen av prosjektet har en investeringskostnad på om lag 6,9 mrd. kroner.

Departementet omtaler utbyggingplanen som historisk fordi det er den første utbyggingsplanen etter lagringsforskriftene.

Dersom staten fatter investeringsbeslutning for demonstrasjonsprosjektet skal Northern Lights ta imot CO 2 på skip ved et mottaksanlegg på land i Øygarden kommune. Der skal CO 2 mellomlagres før den pumpes gjennom en rørledning til en injeksjonsbrønn på havbunnen.

Fra brønnen vil CO 2 bli permanent lagret i Johansen- og Cook-formasjonen om lag 2660 meter under havnivå i Nordsjøen.

Kommer i statsbudsjettet til høsten

Det er regjeringen som avgjør om staten skal bevilge penger til et demonstrasjonsprosjektet for fullskala CO 2 -fangst og lagring. Et slikt prosjekt vil også omfatte transport og fangst av CO 2 ved Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud og/eller fra Norcems sementfabrikk i Brevik.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Dette skal skje i statsbudsjettet til høsten, og det er først da at hele prislappen bli kjent.

Selskapene avsluttet tidligere i år boringen av en brønn som bekreftet at lagringsstedet har egenskapene som trengs for varig lagring av CO2. Den samme brønnen skal også brukes til injeksjon av CO2.

Skal styres fra Sture-terminalen og Oseberg A

Prosjektet vil bli utviklet i tre faser. Fase 1 omfatter transport, injeksjon og lagring av opptil 1,5 millioner tonn Co2 per år. Etter at Co2-en er fanget fra en industribedrift på land, vil Northern lights være ansvarlig for skipstransport, injeksjon and lagring.

CO2-terminalen vil bli bygget på tomta til Naturgassparken industriområde i Øygarden. Anlegget skal fjernstyres fra Sture-terminalen i Øygarden. De undersjøiske installasjonene skal driftes fra Oseberg A-plattformen i Nordsjøen.

Equinor har fått bekreftet at reservoaret har de rette egenskapene til CO2-lager. Her er brønnrammen på havbunnen ved letebrønnen, som skal bli til injeksjonsbrønn for CO2-lageret. (Foto: Equinor) Foto: Equinor

Lageret er stort nok til å utvide kapasiteten i senere faser. Det vil i så fall skje på grunn av etterspørsel fra europeiske bedrifter med store utslipp.

Interesse fra Europa

Equinor har allerede signert ikke-bindende avtaler med flere europeiske selskape. Om disse avtalene blir bindende, avhenger av en investeringsbeslutning fra regjeringen og nye fangstprosjekt ute hos tredjeparter.

Hvis regjeringen gir grønt lys til høsten, kan første fase være klar til bruk i 2024, ifølge Equinor.

– Utviklingen av CCS-prosjekter vil innebære nye muligheter for norsk norsk og europeisk industri, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i en pressemelding.

Der anslår Equinor at 57 prosent av investeringene vil gå til norske kontraktører.